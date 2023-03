Werder-Funktionär Fritz über Gikiewiczs Klage-Androhung: „Dafür habe ich kein Verständnis“

Von: Daniel Cottäus

Werder Bremens Leiter Profifußball Clemens Fritz gefiel am Samstag das provozierende Auftreten von Augsburg-Torwart Rafal Gikiewicz nicht. © nordphoto / gumzmedia

Augsburgs Torwart Rafal Gikiewicz provoziert die Fans des SV Werder Bremen und droht damit, die Anhänger zu verklagen. Bei Werder-Funktionär Clemens Fritz stößt das auf großes Unverständnis. So reagiert der Bremer Leiter Profifußball.

Augsburg/Bremen - Was genau die beiden Männer zueinander gesagt haben, ist nicht bekannt. Keinen Zweifel gibt es allerdings daran, dass auch Clemens Fritz unmittelbar nach Werder Bremens 1:2-Niederlage beim FC Augsburg mit dessen Torhüter Rafal Gikiewicz aneinandergeriet. Und zwar mächtig. Es gibt Fotos, die die Szene dokumentieren, und Fritz‘ Gesichtsausdruck auf ihnen ist mit dem Wort „erbost“ noch ziemlich zurückhaltend beschrieben. Kein Wunder. Schließlich hatte sich auch Werders Leiter Profifußball enorm über Gikiewiczs wiederholte Provokationen in Richtung der Bremer Fans geärgert. Dass der Torhüter im seit September schwelenden Zwist mit den Anhängern später sogar mit juristischen Schritten drohte, stieß bei Fritz ebenfalls auf Unverständnis, wie er am Sonntag gegenüber der DeichStube erklärte.

Werder Bremen Clemens Fritz über Rafal Gikiewicz: „Provoziert unsere Fans und stellt sich als Opfer dar“

„Er provoziert unsere Fans und stellt sich hinterher als Opfer dar. Dafür habe ich kein Verständnis“, sagte Clemens Fritz über Rafal Gikiewicz, der während und nach der Partie immer wieder provozierende Gesten in Richtung Gästeblock gezeigt hatte. Bereits während des Hinspiels im September war der 35-Jährige in Bremen mit ähnlichen Aktionen aufgefallen, hätte in der Schlussphase sogar beinahe einen Platzsturm ausgelöst. Nach dem Rückspiel beschwerte sich Gikiewicz nun seinerseits über die Fans von Werder Bremen - und kündigte Konsequenzen an.

FCA-Torwart Rafal Gikiewicz droht Werder Bremen-Fans mit Klagen: So reagiert Clemens Fritz

„Es geht mir auf den Sack, dass meine Familie bei Twitter und Instagram von Leuten aus Bremen beleidigt wird“, sagte der Torhüter des FC Augsburg, der seit dem Hinspiel offenbar äußerst unerfreuliche Nachrichten erhält und nun erklärte, sich dagegen juristisch zur Wehr setzen zu wollen: „Sollte ich nach dem Spiel wieder solche Nachrichten bekommen, werden ein paar Leute einen Brief erhalten.“ Es waren Sätze, die in den sozialen Netzwerken umgehend eine neue Werder-Welle der Empörung in Richtung Rafal Gikiewicz losrollen ließen.

„Es ist natürlich nicht in Ordnung, wenn seine Familie in sozialen Netzwerken beleidigt und bedroht wird“, hielt Werder Bremens Clemens Fritz am Sonntag fest, betonte aber auch: „Er sollte jedoch nicht vergessen, dass er ebenfalls seinen Teil zu der Situation beigetragen hat.“ (dco)