Borré, Deman und Co. schon wieder auf Reisen: Die Länderspiele der Werder-Profis im Überblick

Von: Marius Winkelmann

Die Neuzugänge des SV Werder Bremen, Olivier Deman (li.) und Rafael Borré, wurden für die anstehenden Länderspiele nominiert. © Imago/ANP/Panoramic International

Bremen – Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga – auch für den SV Werder Bremen bedeutet das wieder einen überschaubar gefüllten Trainingsplatz am Osterdeich. Immerhin sechs der insgesamt 24 Werder-Profis sind mit ihren Nationalteams auf Reisen. Eine Übersicht der Länderspiele.

Zwar hat das Team von Trainer Ole Werner in der abgelaufenen Transferperiode in Niclas Füllkrug (Deutschland) und Ilia Gruev (Bulgarien) zwei A-Nationalspieler abgegeben, dafür allerdings auch zwei neue dazubekommen. Der eine heißt Rafael Borré und kam am Deadline Day als Füllkrug-Ersatz (jetzt Borussia Dortmund) von Eintracht Frankfurt. Bereits einen Tag nach seinem Dienstantritt bei Werder Bremen musste der Stürmer allerdings schon wieder in den Flieger steigen, um in seine Heimat Kolumbien zu reisen. Dort wird Borré mit der kolumbianischen Nationalmannschaft zwei wichtige WM-Quali-Spiele gegen Venezuela (Freitag, 8. September) und in Chile (Mittwoch, 13. September) bestreiten.

Werder Bremen-Neuzugang Olivier Deman zum zweiten Mal für Belgien nominiert

Der zweite Bremer Neuzugang, der für sein Heimatland aufläuft, ist Olivier Deman. Der 23-jährige Linksverteidiger debütierte erst im Juni dieses Jahres für die „Roten Teufel“ aus Belgien. Für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele in Aserbaidschan (9. September) und gegen Estland (12. September) wurde Deman nun erneut von Nationaltrainer Domenico Tedesco nominiert.



Für die Routiniers des SV Werder Bremen, Milos Veljkovic (Serbien) und Jiri Pavlenka (Tschechien), geht es mit ihren Nationalteams darum, die gute Ausgangslage in ihren EM-Qualifikationsgruppen E und G zu verteidigen. Während es Pavlenkas Tschechen mit Albanien (7. September) zutun bekommen, muss Veljkovic mit Serbien gegen Ungarn (7. September) und in Litauen (10. September) ran.

Werder Bremen-Talente Nick Woltemade und Leon Opitz erstmals für die U-Nationalmannschaften Deutschlands nominiert

Zwei Werder-Talente könnten derweil eine Nationalmannschaft-Premiere feiern: Nick Woltemade ist erstmals in den Kader der deutschen U21-Auswahl berufen worden. Das Team von Coach Antonio Di Salvo trifft am Freitag (18.15 Uhr) zunächst in einem Freundschaftsspiel in Saarbrücken auf die Ukraine, ehe es am darauffolgenden Dienstag (19 Uhr) in Pristina gegen den Kosovo in die Qualifikation für die EM 2025 startet. Werder Bremens Jung-Profi Leon Opitz darf derweil auf sein Debüt in der deutschen U19-Nationalelf hoffen. Der vierfache U18-Nationalspieler (ein Tor), der an der Weser gerade seinen ersten Profi-Vertrag unterzeichnet hat, steht zum ersten Mal im Aufgebot von Nationalcoach Christian Wörns für die Testspiele gegen England (Mittwoch, 6. September) und die Schweiz (Dienstag, 12. September). Nicht für ihre Nationalteams nominiert sind dagegen Romano Schmid, Marco Friedl (beide Österreich) sowie der noch angeschlagene Naby Keita (Guinea). (mwi)

Alle Länderspiel-Termine der Profis des SV Werder Bremen im Überblick:

Rafael Borré:

Kolumbien – Venezuela (WM-Quali): Freitag, 8. September

Chile – Kolumbien (WM-Quali): Mittwoch, 13. September



Olivier Deman:

Aserbaidschan – Belgien (EM-Quali): Samstag, 9. September, 15 Uhr

Belgien – Estland (EM-Quali): Dienstag, 12. September, 20.45 Uhr



Jiri Pavlenka:

Tschechien – Albanien (EM-Quali): Donnerstag, 7. September, 20.45 Uhr

Ungarn – Tschechien (Testspiel): Sonntag, 9. September, 18 Uhr



Milos Veljkovic:

Serbien – Ungarn (EM-Quali): Donnerstag, 7. September, 20.45 Uhr

Litauen – Serbien (EM-Quali): Sonntag, 10. September, 20.45 Uhr



Nick Woltemade:

Deutschland U21 – Ukraine U21 (Testspiel): Freitag, 8. September, 18.15 Uhr

Kosovo U21 – Deutschland U21 (EM-Quali): Dienstag, 12. September, 19 Uhr



Leon Opitz:

Deutschland U19 – England U19 (Testspiel): Mittwoch, 6. September, 18 Uhr

Deutschland U19 – Schweiz U19 (Testspiel): Dienstag, 12. September, 11 Uhr



Nicht nominiert:

Marco Friedl, Romano Schmid (beide Österreich), Naby Keita (Guinea)