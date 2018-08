Quasi ein Nordderby im DFB-Pokal

Bremen - Das Losglück bleibt den Bremern in dieser Pokalrunde treu: Wie schon in der ersten Runde muss Werder „nur“ bei einem Viertligisten antreten. Der Gegner heißt diesmal SC Weiche Flensburg.

Die Partie wird am 30. oder 31. Oktober ausgetragen. Als Anstoßzeiten sind 18.30 und 20.45 Uhr vorgesehen. Ob die Partie allerdings in Flensburg steigen wird, ist noch offen.

Werder-Sportchef Frank Baumann freut sich jedenfalls schon auf das Spiel: „Das ist eine interessante Konstellation, quasi ein Nordderby.“ In Zeiten ohne Hamburger SV in der Bundesliga freut sich der Bremer offenbar über jeden Ersatz für das geliebte Nordderby.

Mittwoch Flensburg gegen Werders U23

„Wir wollen natürlich die nächste Runde erreichen und wissen, dass volle Konzentration nötig sein wird“, sagt Baumann und kündigt an: „Wir werden am kommenden Mittwoch sicher ganz genau hinschauen.“ Dann ist Flensburg auf Platz 11 zu Gast und spielt in der Regionalliga gegen Werders U23.

Flensburg hat im Sommer nur knapp den Aufstieg in die Dritte Liga verpasst. In der ersten Runde des DFB-Pokals wurde Zweitligist VfL Bochum mit 1:0 besiegt. Das eigene Stadion war damals mit 3.500 Zuschauern ausverkauft. Allerdings gibt es dort kein Flutlicht, deshalb wird Flensburg für das Abendspiel gegen Werder wohl umziehen müssen.

+ Werder hat sich in Worms mit einem 6:1-Sieg in die zweite Pokalrunde geballert. © Gumz

Die weiteren Begegnungen

Hansa Rostock - 1. FC Nürnberg

BSG Chemie Leipzig (OL Nordost-Süd) - SC Paderborn

SSV Ulm (RL Südwest) - Fortuna Düsseldorf

Wehen Wiesbaden - Hamburger SV

SV Rödinghausen (RL West) - Bayern München

Holstein Kiel - SC Freiburg

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg

1. FC Heidenheim - SV Sandhausen

RB Leipzig - TSG Hoffeinheim

1. FC Köln - Schalke 04

Hannover 96 - VfL Wolfsburg

Darmstadt 98 - Hertha BSC

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen

FC Augsburg - FSV Mainz 05

Borussia Dortmund - Union Berlin

