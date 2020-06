Kommentar: Psycho-Plus spricht jetzt für Werder

Nach 5:1-Sieg gegen SC Paderborn

+ © dpa/Pool Trainer Florian Kohfeldt jubelt: Der SV Werder Bremen hat sich gegen den SC Paderborn Schwung für den Endspurt im Abstiegskampf geholt. © dpa/Pool

Ein Kommentar von Carsten Sander. Werder Bremen hat das Kellerduell beim SC Paderborn mit 5:1 gewonnen – so viele Tore und so viel positive Energie wie in diesem einen Spiel hat das Team in der ganzen Saison noch nicht geschossen und gesammelt.