Von wegen Urlaub: Bremer Nationalspieler sind gefordert

Bremen - Sommerurlaub: Für die Werder-Profis bedeutet das momentan Erholung nach einer ereignisreichen und kräftezehrenden Bundesliga-Saison. Allerdings längst nicht für alle von ihnen: Die Bremer Nationalspieler stehen in den kommenden Tagen und Wochen vor schweren Aufgaben.

So sind gleich vier Werder-Profis mit ihren Nationalteams zweimal in der EM-Qualifikation gefordert. Milot Rashica spielt mit dem Kosovo in Gruppe A gegen Montenegro (7. Juni) und Bulgarien (10. Juni), während Jiri Pavlenka mit Tschechien erst auf Bulgarien (7. Juni) und dann auf Montenegro (10. Juni) trifft. In Gruppe B tritt Milos Veljkovic mit Serbien gegen die Ukraine (7. Juni) und Litauen (10. Juni) an. Ludwig Augustinssons Schweden messen sich in Gruppe F derweil mit Malta (7. Juni) und Spanien (10. Juni).

Werder Bremen-Profi Josha Sargent will sich für den Gold-Cup qualifizieren

Für Josh Sargent steht mit den USA zwar nur ein Testspiel an - allerdings ein sehr wichtiges: Nach der Partie gegen Jamaika (6. Juni) will Nationaltrainer Gregg Berhalter den endgültigen Kader für den Gold-Cup (18. Juni bis 18. Juli) bekannt geben. Ist Sargent dabei, geht es für ihn mit dem Test gegen Venezuela (9. Juni) weiter.

Auch Yuya Osako geht wieder auf Reisen: Mit Japan bestreitet er in seiner Heimat die Testspiele gegen Trinidad und Tobago (5. Juni) sowie gegen El Salvador (9. Juni).

Werder Bremen: Friedl und Eggesteins bei der U21 Europameisterschaft

Marco Friedl bereitet sich derweil mit Österreichs U21 auf die Europameisterschaft (14. Juni bis 30. Juni) vor. Testspiele gegen eine Auswahl des Südburgenlandes (7. Juni) und Frankreich (11. Juni) stehen auf dem Programm. Bei der EM dürften auch die Brüder Maximilian und Johannes Eggestein mit Deutschland dabei sein, die beide im vorläufigen Kader von Bundestrainer Stefan Kuntz stehen. Felix Beijmos Schweden haben sich hingegen nicht qualifiziert. Sie testen gegen Norwegen (7. Juni) und Finnland (11. Juni).

Quelle: DeichStube