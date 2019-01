Jetzt will Osako auch den Titel: „Spielt für unsere Zukunft eine große Rolle“

Abu Dhabi - Es muss wie eine Befreiung für Yuya Osako gewesen sein. Immerhin hatte der 28-Jährige seit dem ersten Gruppenspiel kaum noch richtig ins Geschehen beim Asien-Cup eingreifen können. Beim 3:0-Halbfinal-Erfolg Japans am Montag gegen den Iran avancierte der Werder-Stürmer dank eines Doppelpacks zum Matchwinner für die „Blue Samurai“.

„Ich war frustriert, weil ich meiner Verantwortung nicht gerecht werden konnte. Ich wollte heute auf dem Platz unbedingt zeigen, dass ich meiner Mannschaft helfen und weiterkommen will“, erklärte Osako nach dem Finaleinzug gegenüber japanischen Medien: „Da ich lange gefehlt habe, wollte ich heute unbedingt für die Mannschaft Tore schießen. Ich bin sehr froh darüber, dass es geklappt hat.“

Nach überstandenen muskulären Problemen hatte Osako im Halbfinale gegen den Iran erstmals seit dem ersten Spieltag der Gruppenphase wieder in der Startformation der Japaner gestanden. Nach einer torlosen ersten Hälfte besorgte Osako mit einem Kopfballtreffer die Führung für Japan (56.). Gut zehn Minuten später trat Osako dann zum Elfmeter an und verwandelte cool zum vorentscheidenden 2:0 (67.). Genki Haraguchi von Hannover 96 erzielte in der Nachspielzeit noch das 3:0.

„Überragender Spieler“ - Großes Lob für Osako

Jetzt ist es nur noch ein Spiel, ein letzter Schritt zum großen Titel. Am Freitag (15 Uhr MEZ) geht es entweder gegen Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate. „Es wird für unsere Zukunft eine sehr große Rolle spielen, ob wir das Finale gewinnen oder verlieren“, sagt Osako. „Unsere Mannschaft würde noch viel stärker werden und unsere jungen Spieler bekämen ein enormes Selbstvertrauen.“

Im Finale dürfte Osako sicherlich wieder in der Startelf auftauchen. Denn wenn der Werder-Stürmer fit und in Form ist, ist er bei den Japanern kaum gleichwertig zu ersetzen. „Yuya ist nicht nur individuell ein überragender Spieler, er kann auch seine Mitspieler in Szene setzen, so dass sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können“, lobte sein erfahrener Mitspieler Yuto Nagatomo nach dem Halbfinale. „Mit ihm konnten Haraguchi, Minamino und Doan noch besser und energischer spielen als im bisherigen Turnierverlauf. Das ist die spielerische Stärke von Yuya.“

Quelle: DeichStube