Pro-Skripnik-Entscheidung wird zum Bumerang

Mein Thema des Jahres: Frank Baumann - der neue Sportchef zwischen Fleiß und Flops

+ © nordphoto Viktor Skripnik wurde nach dem dritten Spieltag der aktuellen Saison entlassen. © nordphoto

Bremen - Ein Kommentar von Carsten Sander. Thomas Eichin wurde vor der aktuellen Saison entlassen und Frank Baumann übernahm den Posten als Werder-Sportchef. Außerdem musste Viktor Skripnik nach der Niederlage gegen Gladbach seinen Hut nehmen.

Sagen wir es so: Thomas Eichin hatte gezockt – und es ging voll daneben. Er wollte die Entlassung von Trainer Viktor Skripnik durchdrücken, wurde jedoch selbst gefeuert. Am 19. Mai setzte der Aufsichtsrat den Geschäftsführer Sport vor die Tür. Die dünne Erklärung dafür lieferte Marco Bode, der Vorsitzende des Kontrollgremiums. Er sprach von „unterschiedlichen Auffassungen über die sportliche Ausrichtung“ und davon, dass Eichin nicht zur Vereinsphilosophie gepasst habe.

Man konnte das auch so zusammenfassen: Eichins Nase hat den anderen Chefs nicht mehr gefallen. Mit seiner hemdsärmeligen, bisweilen kühlen, schroffen und selbstgefälligen Art war der Sanierer der vergangenen Jahre am Ende doch durchgefallen. Bode präsentierte an diesem Tag sogleich auch den Eichin-Nachfolger: Frank Baumann. Dass der Kapitän der Double-Mannschaft von 2004 vom Wesen her das totale Gegenteil von Eichin darstellt, hat bei der Entscheidungsfindung sicher auch eine Rolle gespielt.

Erst fliegt Eichin, dann folgt der Skripnik-Rauswurf

+ Carsten Sander Er handelte auch komplett anders – jedenfalls in der Trainerfrage. Er entließ Skripnik nicht, er verlängerte den Vertrag mit dem mehr als umstrittenen Coach bis 2018. „Er ist der bestmögliche Trainer für Werder Bremen“, sagte er. Und: „Wir sind überzeugt, dass Viktor der richtige Mann für uns ist.“ Der Fast-Gefeuerte wurde also zum Mann für die Zukunft – und Baumann hatte seinen ersten dicken Fehler im neuen Amt gemacht. Den er später auch zugab.

Schon nach dem dritten Spieltag korrigierte sich der Sportchef und beurlaubte den ehemaligen Teamkollegen. Nach vier Niederlagen zum Saisonstart (inklusive Aus im DFB-Pokal bei Drittligist SF Lotte) und nicht nachvollziehbaren Personalentscheidungen beim 1:4 in Mönchengladbach war die Entscheidung alternativlos. Baumann hatte schlussendlich doch noch Handlungshärte gezeigt, zuvor aber mit seiner Entscheidung pro Skripnik auch die komplette Sommervorbereitung verschenkt.

Die hatte es – was Transfers betraf – ganz schön in sich. 13 Abgänge verzeichnete Werder, 13 neue Spieler kamen hinzu. Baumann war enorm fleißig, baute das Team um. Aber wer viel macht, macht auch Fehler. So gehören die Transfers von Fallou Diagne und Florian Kainz bislang in die Kategorie „Flop“. Aber auch die Verpflichtungen der Knaller Max Kruse und Serge Gnabry stehen in Baumanns Arbeitsnachweis. Es sind Ausnahmespieler, die Werder Bremen gelegentlich wieder mehr Glanz verleihen.