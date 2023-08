Vor Werder gegen SC Freiburg: Die Pressekonferenz-Highlights in 189,9 Sekunden

Von: Timo Strömer

Bremen – Der SV Werder Bremen muss am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga auswärts beim SC Freiburg ran. Werder-Trainer Ole Werner und Leiter Profifußball Clemens Fritz sprechen über den kommenden Gegner, einen möglichen Fehlstart in die neue Saison, das Standing von Werder-Stürmer Marvin Ducksch und das Wiedersehen mit Ex-Bremer Maximilian Philipp – die Highlights der Pressekonferenz in 189,9 Sekunden.

Film ab!