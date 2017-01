Premiere auf neuem Hybridrasen

So sieht er aus - der neue Hybridrasen auf dem Trainingsplatz vier am Weserstadion.

Bremen - Seit vielen Jahren gibt es Probleme mit dem Trainingsplatz vier am Weserstadion des SV Werder Bremen. Das soll nun endlich und vollständig der Vergangenheit angehören.

Ein bisschen komisch sieht er ja aus, der neue Hybridrasen auf dem Trainingsplatz vier am Bremer Weserstadion. Bei genauerem Hinsehen fällt eine Art Mini-Raster auf, das auf dem Grün zu liegen scheint, zudem sind an manchen Stellen die Nähte zwischen den Grasbahnen noch deutlich zu erkennen. Und dennoch: Bei Werder erhoffen sie sich eine Menge von dem neuen Untergrund, der den „Problem-Platz“ endlich dauerhaft bespielbar machen soll.

Seit vielen Jahren schon gibt es auf Platz vier Schwierigkeiten mit der Rasenheizung, die mal nicht richtig und dann wieder gar nicht funktionierte. Nachdem das Spielfeld im vergangenen Jahr mit einer neuen Heizung ausgestattet wurde, die in den kommenden Tagen (endlich) in Betrieb genommen werden soll, wuchs der Rasen nicht richtig an – deswegen jetzt also Hybrid, eine Mischung aus Naturhalmen und Kunststofffasern für den zusätzlichen Halt.

Am Donnerstag durften dann die Profis zum ersten Mal auf das neue Geläuf, allerdings nur die Trainingsgruppe eins, in der die vermeintliche Start-Elf für das Testspiel bei Eintracht Braunschweig übte. Pizarro, Kruse, Gnabry und Co. gingen dabei mehr als schonend mit Platz vier um. Auf dem Programm stand eine stark taktisch geprägte Einheit. Zweikämpfe? Sprints? Fehlanzeige.

dco