Premiere! Grillitsch für Österreich nachnominiert

Florian Grillitsch wurde erstmals in die österreichische Nationalmannschaft berufen.

Bremen - Große Ehre für Florian Grillitsch: Trainer Marcel Koller hat Werders Mittelfeldspieler erstmals in die österreichische Nationalmannschaft berufen.

Der 21-Jährige wurde nachnominiert für Louis Schaub, der wegen eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel ausfällt. Am Dienstag darf Grillitsch also auf sein Debüt für die A-Nationalmannschaft und einen Einsatz an der Seite von Werder-Kollege Zlatko Junuzovic hoffen. Der Gegner heißt dann Finnland. Dort ist Werder-Innenverteidiger Niklas Moisander Kapitän.

han/dpa