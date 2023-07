Umfrage-Ergebnis: Das halten die Werder-Fans vom neuen Auswärtstrikot

Von: Mario Nagel, Timo Strömer

Bremen – Das Geheimnis ist gelüftet: Der SV Werder Bremen hat das neue Auswärtstrikot für die Saison 2023/2024 präsentiert. Die DeichStube wollte von den Werder-Fans wissen: Wie gefällt Euch das neue Jersey? Jetzt ist das Ergebnis der Fan-Umfrage da!

Fast 8.000 DeichStube-User haben an der Fan-Umfrage teilgenommen - und das Fazit zum neuen Auswärtstrikot fällt sehr gut aus: Knapp zwei Drittel der Abstimmenden (66,45 Prozent) bewerteten das Trikot mit der Schulnote 1 oder 2. Damit kommt das neue Auswärtsjersey bei den Fans sogar besser an als das Heimtrikot des SV Werder Bremen: Hier hatten „nur“ 55,81 Prozent der Befragten die Note 1 oder 2 vergeben. Unzufrieden ist mit dem neuen Auswärtstrikot unterdessen nur ein geringer Teil der User: Lediglich 4,32 Prozent bewerteten das Trikot mit einer 5 oder 6. (nag)

Weiter mit der ersten Meldung:

Voting: Wie kommt das neue Auswärtstrikot bei den Fans des SV Werder Bremen an?

Jetzt ist klar, wie das neue Auswärtstrikot des SV Werder Bremen aussieht: Die Jerseys von Hummel sind weiß mit grünen Applikationen, die Brust ziert der neue Hauptsponsor Matthäi. Eine Besonderheit: In das „Away“-Shirt ist der Umriss des Wohninvest Weserstadions eingearbeitet, damit soll ein Stück Heimat auch in die Ferne transportieren, so der Bundesliga-Club in einer Vereinsmitteilung.

Die Verzierungen an den Schultern, am Kragen und dem Flock auf dem Rücken seien übrigens poolgrün. Ausrüster Hummel erklärt das Design wie folgt: „Dieses bemerkenswerte Auswärtstrikot verkörpert den Geist und die Essenz des wunderschönen Wohninvest Weserstadions und ermöglicht es jedem Fan und jedem Spieler, die herzliche Verbundenheit mit seiner Heimat mit auf seine Reisen zu den Auswärtsstadien zu nehmen. Unser ultimatives Ziel ist es, die elektrische Atmosphäre des Stadions einzufangen und zu teilen und mit Stolz zu zeigen, was es bedeutet, ein treuer Werder-Fan zu sein.“ Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry dazu: „Nach dem außerordentlich erfolgreichen Launch unseres Heimtrikots vor ein paar Wochen bin ich sehr zuversichtlich, dass auch unser neues Auswärtstrikot den Geschmack der Werder-Fans treffen wird.“ Hat der Werder-Boss Recht? Wie kommt das neue Trikot bei den Fans des SV Werder Bremen an? Jetzt voten!

Fan-Voting: Wie gefällt Dir das neue Auswärtstrikot des SV Werder Bremen? Jetzt abstimmen!

Bewertet das neue Trikot des SV Werder Bremen im Fan-Voting mit Schulnoten von 1 bis 6. Die DeichStube bedankt sich fürs Mitmachen. Premiere feiert das neue Jersey derweil direkt am Samstag. Während des Trainingslagers des SV Werder Bremen im Zillertal steigt im Parkstadion von Zell am Ziller ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) – dort tragen Kapitän Marco Friedl, Star-Stürmer Niclas Füllkrug und Co. erstmals das neue Auswärts-Trikot. Das dritte Hemd soll übrigens zum „Tach der Fans“ am 6. August veröffentlicht werden. (tst)