Werder Bremens Polizeikosten-Streit: Staatsschutz ermittelt wegen geschmacklosem Kommentar unter Baumann-Video

Morddrohung gegen Ulrich Mäurer

+ © gumzmedia Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat die Haltung der Bremer Politik im Polizeikostenstreit kritisiert. Ein Internet-User hat daraufhin eine indirekte Morddrohung gegen den Bremer Innensenator Ulrich Mäurer formuliert. © gumzmedia

Bremen – Frank Baumann hatte seinem Ärger einmal Luft gemacht. Was auf seine Kritik an der Bremer Politik im Umgang mit dem SV Werder Bremen folgte, ist nun allerdings ein Fall für den Staatsschutz. In den Kommentaren unter einem auf YouTube veröffentlichten Video von Baumanns Rundumschlag hat ein User eine indirekte Morddrohung an Innensenator Ulrich Mäurer formuliert.