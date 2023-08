Kader, Transfers, Trikots, neuer Sechser Lynen: Der Werder-Check vor Saisonstart | eingeDEICHt Folge 27

Von: Timo Strömer

Bremen – Die Werder-Show eingeDEICHt ist zurück aus der Sommerpause! Vor dem Saisonstart gibt es in Folge 27 ((bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt) den großen Rundum-Check: Kader, Transfers, Trikots und neuer Sechser Senne Lynen – wie ist der SV Werder Bremen aufgestellt, was ist in der neuen Saison drin?

In der Werder-Podcast-Show eingeDEICHt (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips natürlich über den SV Werder Bremen: Wie lief die Bundesliga-Vorbereitung? Was taugen die neuen Werder-Trikots? Ist Marco Friedl der richtige Kapitän? Was steckt im Kader um Top-Transfer Naby Keita und was passiert noch auf dem Transfermarkt? Natürlich auch Thema in eingeDEICHt Episode 27: Werders Sechser-Neuzugang Senne Lynen, die anhaltende Frage nach einem möglichen Wechsel von Niclas Füllkrug sowie die Einschlag-Potenzial von Dawid Kownacki, Justin Njinmah und Co..

Neue Folge der Podcast-Show eingeDEICHt online: Werder Bremen im Check vor dem Saisonstart

Die Werder-Podcast-Show eingeDEICHt gucken und ein Trikot mit Flock von Naby Keita gewinnen

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office und präsentiert vom strategischen Partner Hotel Atlantic Juist, erwartet Euch wie immer eine Vollgas-Veranstaltung vollgestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen: Ist in der neuen Saison vielleicht sogar mehr drin als „nur“ der Klassenerhalt? Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community im „User fragen Loser”-Block zu Wort. Und Ihr könnt das neue Third-Trikot des SV Werder mit Flock von Naby Keita für lau abstauben – wie das geht, erfahrt Ihr in der Show!

Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn, schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.