Keita, Kownacki, Transfergerüchte: Wie Werder am Kader schraubt – das eingeDEICHt-Juist-Special mit Clemens Fritz

Bremen/Juist – Die Werder-Show eingeDEICHt meldet sich mit einer Sonderfolge von der Insel Juist: Naby Keita und Dawid Kownacki sind schon da, unzählige Transfergerüchte machen die Runde – aber wie schraubt der SV Werder Bremen eigentlich am Kader für die neue Bundesliga-Saison? eingeDEICHt spricht in Folge 26 mit Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz über den SVW und den Transfermarkt.

In der Werder-Podcast-Show eingeDEICHt (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips natürlich über den SV Werder Bremen im Allgemeinen und Transfers im Speziellen. In Folge 26 hat das Team einen Abstecher auf die Insel Juist gemacht und nimmt die Kaderplanung der Bremer genauer unter die Lupe. Im Transfer-Talk mit dabei: Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz.

Transfers und Gerüchte: So plant Werder Bremen den Kader - eingeDEICHt-Podcast-Show mit Gast Clemens Fritz

Bei eingeDEICHt Episode 26, gesendet von der Terrasse des strategischen Partners Hotel Atlantic Juist, erwartet Euch ansonsten wie immer eine Vollgas-Veranstaltung vollgestopft mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen: Warum hat der SVW Ausnahmetalent Fabio Chiarodia ziehen lassen? Wie wurde der Wechsel von Naby Keita eingetütet? Was wird jetzt eigentlich aus Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch? Und was ist an Transfergerüchten dran?

Werder Bremen-Transfer-Talk: eingeDEICHt spricht in Sonderfolge auf Juist mit Clemens Fritz

Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community im „User fragen Loser”-Block zu Wort. Und es wird aufgelöst, wer das Werder-Trikot mit Original-Unterschrift von Niclas Füllkrug geschenkt bekommt. Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn, schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.