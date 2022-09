Droht jetzt eine Negativ-Spirale? Wie Werder und Ducksch wieder in die Spur finden | eingeDEICHt Folge 13 mit Nils Petersen

Von: Timo Strömer

Bremen – Die Werder-Show eingeDEICHt ist mit Folge 13 online! Nach der bitteren 0:1-Pleite gegen den FC Augsburg und vor dem Bundesliga-Spiel bei Bayer 04 Leverkusen: Wie der SV Werder Bremen den kleinen Dämpfer jetzt wegstecken kann, der Tor-Knoten bei Marvin Ducksch endlich platzt und vieles mehr - eingeDEICHt (bei YouTube und als Podcast) geht auch in Episode 13 in die nicht immer ganz ernstgemeinte Analyse. Mit dabei: Freiburg-Torjäger Nils Petersen.

In der Werder-Podcast-Säge der DeichStube (auch als YouTube-Show online) quatscht Host Timo Strömer mit Gästen wie immer über Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei. In der Werder-Show eingeDEICHt Folge 13 bespricht Strömer mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips zunächst die aktuelle Werder-Lage, ehe Nils Petersen vom SC Freiburg zugeschaltet ist. Wie geht ein Stürmer mit einer Torflaute um? Petersen gibt interessante Einblicke in das Innenleben eines Profi-Fußballers und drückt die Daumen, dass bei Werders Marvin Ducksch schon bald der Ketchup-Flaschen-Effekt einsetzt.

Werder Bremen-Podcast-Show eingeDEICHt: Folge 13 mit Mental-Tricks von Freiburg-Stürmer Nils Petersen

Spotify: Hier Folge 13 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei Spotify hören!

apple-Podcasts: Hier Folge 13 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei iTunes/apple hören!

Soundcloud: Hier Folge 13 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei Soundcloud hören!

Deezer: Hier Folge 13 des Werder Bremen-Podcasts eingeDEICHt bei Deezer hören!

YouTube: Hier Folge 13 der Werder Bremen-Show eingeDEICHt bei YouTube anschauen!

In der Werder-Show eingeDEICHt, gesendet aus dem DeichStube-Office, erwartet Euch wie immer eine Show pickepackevoll mit den Themen, die die Fans von Werder Bremen bewegen: Gerät die Mannschaft von Trainer Ole Werner nun womöglich in eine Negativ-Spirale? Sollte Michael Zetterer die neue Nummer eins vor Jiri Pavlenka sein? Und wird sich Werder wieder um den beim VfL Wolfsburg aussortierten Max Kruse bemühen? Selbstverständlich kommt auch die eingeDEICHt-Community in „User fragen Loser” zu Wort. Musikalische Unterstützung in Vorfreude auf das Abschiedsspiel von Claudio Pizarro gibt es derweil von der Band WeserButjer - der neue Song „Piza” geht aber mal so richtig gut ins Ohr.

Droht Werder Bremen nun etwa eine Negativ-Spirale? Die Werder-Show eingeDEICHt geht in die Analyse

Und sonst? Herrengedecke und allerlei Blödsinn: Drip or Drop?! - ein büschn was mit Fäschn, schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder-Expertise. Cheers und viel Spaß mit eingeDEICHt – Eurem Lieblings-Podcast/Vodcast rund um den SV Werder Bremen.