NachspielDEICH-Podcast Folge 2: Warum stellt Werner so sehr um, warum schläft Werder immer wieder? Der Frust-Report

Von: Mario Nagel

Neuer DeichStube-Podcast: NachspielDEICH – die Werder-Analyse. Fans des SV Werder Bremen können das neue Audio-Format aktiv mitgestalten. © DeichStube

Die zweite Folge des DeichStube-Podcasts NachspielDEICH ist da! Host Alexandra von Lingen spricht mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips über einen enttäuschenden Bundesliga-Abend des SV Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim.

Bremer Schläfrigkeit nach der Halbzeitpause kostet wertvolle Punkte: Der SV Werder Bremen hat am Sonntag eine vermeidbare 1:2-Heimniederlage gegen die TSG Hoffenheim kassiert. In der zweiten Episode der Werder-Analyse NachspielDEICH spricht Host Alexandra von Lingen mit DeichStube-Chefreporter Björn Knips über einen enttäuschenden Werder-Abend, das drohende Abrutschen in den Abstiegskampf, die Aufstellung von Trainer Ole Werner, die harmlose Offensive, die Schlafmützigkeit zu Beginn der beiden Halbzeiten und die DeichStube-Noten für die Werder-Spieler. NachspielDEICH liefert interessante Einblicke aus der Mixed Zone im Wohninvest Weserstadion – viel Spaß mit der zweiten Episode der Werder-Analyse der DeichStube!

Spotify: Hier Folge 2 des Werder Bremen-Podcasts NachspielDEICH bei Spotify hören!

apple-Podcasts: Hier Folge 2 des Werder Bremen-Podcasts NachspielDEICH bei iTunes/apple hören!

Werder-Fans können mitmachen: Schickt Eure Fragen nach den Spielen als Text- oder Sprachnachricht an die 0160 98218884 – und die Werder-Analyse NachspielDEICH liefert die Antworten. Neue Folgen gibt es dann immer am Tag nach der Werder-Partie überall, wo es Podcasts gibt.

NachspielDEICH – die Werder Bremen-Analyse: Der neue Podcast der DeichStube

NachspielDEICH ist ein neuer Fußball-Podcast der DeichStube. Host Alexandra von Lingen spricht nach jedem Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der DeichStube, der das Match der Grün-Weißen live im Stadion verfolgt hat. Furiose Werder-Siege, bittere Pleiten und alles was dazwischen liegt – NachspielDEICH geht in die Analyse!

Und die Werder-Fans können mitmachen: Schickt Eure Fragen nach den Spielen als Text- oder Sprachnachricht an die 0160 98218884 – und die Werder-Analyse NachspielDEICH liefert die Antworten. Neue Folgen gibt es ab sofort immer am Tag nach der Werder-Partie überall, wo es Podcasts gibt.