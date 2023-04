NachspielDEICH-Podcast Folge 3: Happy End nach Werder-Spektakel in Mainz: Bremer zeigen eine starke Moral! Warum die Fans trotzdem Kritik üben

Von: Mario Nagel

Neuer DeichStube-Podcast: NachspielDEICH – die Werder-Analyse. Fans des SV Werder Bremen können das neue Audio-Format aktiv mitgestalten. © DeichStube

Die dritte Folge des DeichStube-Podcasts NachspielDEICH ist da! Host Alexandra von Lingen spricht mit DeichStube-Reporter Daniel Cottäus über einen spektakulären Bundesliga-Nachmittag des SV Werder Bremen beim FSV Mainz 05.

Spektakuläre Schlussphase mit Happy-End: Der SV Werder Bremen hat im Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05 eine starke Moral gezeigt und sich ein 2:2-Unentschieden erkämpft. In der dritten Episode der Werder-Analyse NachspielDEICH spricht Host Alexandra von Lingen mit DeichStube-Reporter Daniel Cottäus über die nervenaufreibende Partie in Mainz, die vermeintlich überwundene Schläfrigkeit nach der Halbzeitpause, Werders rätseln über die Rutschpartie, mögliche Transfers im Sommer, die Bundesliga-Tabelle und die Fragen der Werder-Fans. NachspielDEICH liefert interessante Einblicke aus der Mixed Zone in der Mewa Arena – viel Spaß mit der Werder-Analyse der DeichStube!

Spotify: Hier Folge 3 des Werder Bremen-Podcasts NachspielDEICH bei Spotify hören!

apple-Podcasts: Hier Folge 3 des Werder Bremen-Podcasts NachspielDEICH bei iTunes/apple hören!

Werder-Fans können mitmachen: Schickt Eure Fragen nach den Spielen als Text- oder Sprachnachricht an die 0160 98218884 – und die Werder-Analyse NachspielDEICH liefert die Antworten. Neue Folgen gibt es dann immer am Tag nach der Werder-Partie überall, wo es Podcasts gibt.

NachspielDEICH – die Werder Bremen-Analyse: Der neue Podcast der DeichStube

NachspielDEICH ist ein neuer Fußball-Podcast der DeichStube. Host Alexandra von Lingen spricht nach jedem Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der DeichStube, der das Match der Grün-Weißen live im Stadion verfolgt hat. Furiose Werder-Siege, bittere Pleiten und alles was dazwischen liegt – NachspielDEICH geht in die Analyse!

