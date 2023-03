NachspielDEICH-Podcast Folge 1: Hinter den Kulissen eines emotionalen Werder-Abends - wie Bremen in Gladbach allen Widerständen trotzte

Von: Timo Strömer

Neuer DeichStube-Podcast: NachspielDEICH – die Werder-Analyse. Fans des SV Werder Bremen können das neue Audio-Format aktiv mitgestalten. © DeichStube

Die erste Folge des neuen DeichStube-Podcasts NachspielDEICH ist da! Host Alexandra von Lingen spricht mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips über einen besonderen Bundesliga-Abend des SV Werder Bremen in Mönchengladbach.

Bremen/Mönchengladbach - Ein Last-Minute 2:2 bei Borussia Mönchengladbach: Der SV Werder Bremen hat am Freitag dank einer Wahnsinns-Willensleistung einen Punkt gewonnen. In der ersten Episode der Werder-Analyse NachspielDEICH spricht Host Alexandra von Lingen mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips über einen ereignisreichen Werder-Abend, Wertschätzung für Doppeltorschütze Marvin Ducksch, eine Zugfahrt mit Sportchef Frank Baumann, das Bundesliga-Startelf-Debüt von Top-Talent Fabio Chiarodia und eine „falsche” Note für Werder-Torwart Michael Zetterer. NachspielDEICH liefert interessante Einblicke aus der Mixed Zone in Gladbach – viel Spaß mit der ersten Episode der Werder-Analyse der DeichStube!

Da NachspielDEICH ein neuer Podcast ist, kann es noch ein wenig dauern, ehe das Audio-Format bei Spotify, Apple und allen weiteren gängigen Podcast-Anbietern verfügbar ist. Hier könnt Ihr die erste Folge des NachspielDEICH-Podcasts aber direkt anhören. Die nächste Episode erscheint am Montag, 3. April 2023, nach dem Bundesliga-Heimspiel des SV Werder Bremen gegen die TSG Hoffenheim.

NachspielDEICH – die Werder Bremen-Analyse: Der neue Podcast der DeichStube

NachspielDEICH ist ein neuer Fußball-Podcast der DeichStube. Host Alexandra von Lingen spricht nach jedem Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der DeichStube, der das Match der Grün-Weißen live im Stadion verfolgt hat. Furiose Werder-Siege, bittere Pleiten und alles was dazwischen liegt – NachspielDEICH geht in die Analyse!

Und die Werder-Fans können mitmachen: Schickt Eure Fragen nach den Spielen als Text- oder Sprachnachricht an die 0160 98218884 – und die Werder-Analyse NachspielDEICH liefert die Antworten. Neue Folgen gibt es ab sofort immer am Tag nach der Werder-Partie überall, wo es Podcasts gibt.