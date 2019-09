Werder-Podcast: Was taugen die Neuzugänge? #DeichFUMS macht den Transfer-Check

Bremen - #DeichFUMS ist wieder da! Der Podcast rund um den SV Werder Bremen von der DeichStube und FUMS-Magazin meldet sich mit Episode 11 zurück!

In der Audio-Säge von der DeichStube und FUMS-Magazin quatschen Timo Strömer von der DeichStube und Lars Kranenkamp von FUMS natürlich über Werder Bremen – oder auch hart dran vorbei! Eine nicht immer ernst gemeinte Sendung pickepackevoll mit den Themen, die die Fans des SV Werder Bremen bewegen. Special-Guest ist Björn Knips. Der Chefreporter der DeichStube macht den Transfer-Check, benotet die Werder-Neuzugänge und gibt interessante Einblicke in die Transferphase der Grün-Weißen.

Werder Bremen: #DeichFUMS-Podcast bei Spotify und Co.

Außerdem ein Thema im Podcast: Das Verletzungspech bei Werder Bremen – was steckt dahinter? Ist es ein Fluch, was hat Dieter Bohlen damit zu tun – und überhaupt: Was ist jetzt zu tun?

#DeichFUMS hat die Arztkittel übergeworfen und geht in die Analyse. Dabei gilt wie immer: Fakten, Fakten und nochmals Fakten haben oberste Priorität. Kleine Ausnahme: Das Herrengedeck-Quiz „Verletzt oder geext“! Jetzt mitraten!

Werder Bremen: So gaga ist der #DeichFUMS-Podcast!

In #DeichFUMS 11 werden derweil wieder satt Herrengedecke gereicht, die erotische Spannung bei Werder Bremen wird unter die Lupe genommen und auch sonst allerlei Blödsinnn verzapft! Sonst noch was? Schlechte Wortwitze, dumme Sprüche, kaum Werder Bremen-Expertise. Cheers und viel Spaß mit #DeichFUMS 11 – Eurem Lieblings-Podcast rund um den SV Werder Bremen.

