Große Abwehrsorgen, Füllkrug-Zukunft und Frust nach Bayern-Klatsche: Was Werder-Trainer Ole Werner jetzt ändern muss - NachspielDEICH-Podcast

DeichStube-Podcast

+ © DeichStube Neue Folge NachspielDEICH-Podcast. Die Werder Bremen-Analyse mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips und Host Alexandra von Lingen. © DeichStube

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Björn Knips schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die neue Folge des NachspielDEICH-Podcasts ist da! Host Alexandra von Lingen spricht in der 13. Episode mit DeichStube-Chefredakteur Björn Knips über die letztlich herbe Klatsche des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern zum Bundesliga-Auftakt.

Der SV Werder Bremen ist nach einer teilweise ordentlichen Leistung beim Bundesliga-Auftakt mit 0:4 gegen den FC Bayern letztlich unter die Räder gekommen. Insbesondere die Defensive hat erneut keinen guten Eindruck hinterlassen. Jetzt ist Ole Werner gefragt. Der Trainer muss sowohl die Defensive stabilisieren als auch an seiner Kommunikation arbeiten, findet DeichStube-Chefredakteur Björn Knips. Außerdem: Senne Lynen überzeugt bei seinem Debüt als Sechser, warum ein Systemwechsel nicht sinnvoll ist und wie geht es eigentlich mit Niclas Füllkrug weiter? All diese spannenden Themen werden in der neuen NachspielDEICH-Folge besprochen und analysiert.

Spotify: Hier Folge 13 des Werder Bremen-Podcasts NachspielDEICH bei Spotify hören!

Apple-Podcasts: Hier Folge 13 des Werder Bremen-Podcasts NachspielDEICH bei apple/iTunes hören!

DeichStube-Podcast: Das ist NachSpielDEICH - die Werder Bremen-Analyse

NachspielDEICH ist ein Fußball-Podcast der DeichStube. Host Alexandra von Lingen spricht nach jedem Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der DeichStube, der das Match der Grün-Weißen live im Stadion verfolgt hat. Furiose Werder-Siege, bittere Pleiten und alles was dazwischen liegt – NachspielDEICH geht in die Analyse!

Und die Werder-Fans können mitmachen: Schickt Eure Fragen nach den Spielen als Text- oder Sprachnachricht an die 0160 98218884 – und die Werder-Analyse NachspielDEICH liefert die Antworten. Neue Folgen gibt es ab sofort immer am Tag nach der Werder-Partie überall, wo es Podcasts gibt.