Werder-Podcast: #DeichFUMS geht in Folge 14 Oil in! Pizarro-Challenge, Pavlenka-Gestänker & Budde im Realtalk!

#DeichFUMS-Folge 14 - Werder-Podcast auch als Video

+ © gumzmedia Im #DeichFUMS-Podcast Folge 14 sprechen Lars Kranenkamp (li.) vom FUMS-Magazin und Timo Strömer von der DeichStube überer den SV Werder Bremen - oder auch hart dran vorbei. Ein großes Thema: Die Claudio-Pizarro-Challenge! © gumzmedia

#DeichFUMS geht Oil in: Folge 14 des Podcasts von DeichStube und FUMS-Magazin ist online und sprengt mit geölten Kehlen erneut die Grenzen des guten Geschmacks: Werder Bremen dank der Pizarro-Challenge wieder in der Spur – #DeichFUMS macht mit! Ist Jiri Pavlenka wieder der alte und was hat Werder-Legende Dieter Burdenski damit zu tun?