Plötzlich in der Werder-Startelf: Das ist Nick Woltemade

Was für eine Überraschung: Nick Woltemade steht in der Partie Werder Bremen gegen den FC Augsburg in der Startelf

Bremen - So oder so: Nick Woltemade wird am Samstagnachmittag bei seinem Bundesliga-Debüt für den SV Werder Bremen in Augsburg auffallen.

Der Stürmer ist nicht nur erst 17 Jahre alt, sondern auch stolze 1,98 Meter groß. Mitten im Abstiegskampf schenkt Trainer Florian Kohfeldt einem Spieler das Vertrauen, der noch nicht einmal für die U23 in der Regionalliga Nord aufgelaufen ist, sondern bislang nur für die U19. Nick Woltemade löst mit seinen 17 Jahren elf Monaten und 18 Tagen Thomas Schaaf als jüngsten Werder-Profi in der Bundesliga-Geschichte ab, ein Tag gibt dabei den Ausschlag. Wer ist eigentlich dieser Nick Woltemade?

(Verfolgt das Spiel des SV Werder Bremen gegen den FC Augsburg im Liveticker der DeichStube)

Werder Bremen: Nick Woltemade ist gebürtiger Bremer

Er ist ein echter Bremer Jung, wurde am 14. Februar 2002 in der Hansestadt geboren, lernte bei der TS Woltmershausen das Fußballspielen. Nebenbei probierte er sich dort auch als Handballer, kein Wunder, er war ja immer einer der größten in seiner Altersklasse. Bereits mit acht Jahren wechselte der kleine Woltemade in die Jugend des SV Werder Bremen. Auch der DFB wurde auf den Stürmer, der auch als hängende Spitze und sogar im Mittelfeld auflaufen kann, aufmerksam. Woltemade spielte in der deutschen U16 und U17-Nationalmannschaft. In der vergangenen Saison schoss er in der U17-Bundesliga in 24 Spielen 18 Tore und bereitete acht weitere vor. In der U19 macht Woltemade in dieser Spielzeit so weiter, war in 13 Partien bereits 13 Mal erfolgreich, dazu kamen noch vier Vorlagen.

Werder Bremen: Nick Woltemade trainiert regelmäßig mit den Profis

Natürlich hat das auch Kohfeldt registriert, er holte ihn regelmäßig zum Training der Profis dazu, nahm ihn auch mit ins Winter-Trainingslager auf Mallorca. Ein gewisser Thomas Schaaf spielt dabei als Technischer Direktor eine besondere Rolle. Der Double-Coach von 2004 gilt als großer Fürsprecher von Woltemade.

Ende Oktober berief Kohfeldt den jungen Angreifer gegen Leverkusen erstmals in den Kader eines Bundesligaspiels. Inzwischen saß Woltemade insgesamt schon fünf Mal auf der Bank der Profis, auch in den beiden bisherigen Spielen der Rückrunde gegen Düsseldorf und Hoffenheim. Eingesetzt hat ihn Kohfeldt aber noch nie. Das ändert sich nun. Und vielleicht liegt es auch daran, weil der 1,98 Meter große Hüne zuletzt im Training so sehr überzeugte. Beim Abschlusstraining am Freitagnachmittag drehte der 17-Jährige so richtig auf. Eigentlich waren ja alle Augen auf den gerade erst verpflichteten Davie Selke gerichtet, doch Woltemade stahl ihm mit zwei Toren und tollen Einzelaktionen die Show. So darf der junge Mann in Augsburg gerne weitermachen. (kni)