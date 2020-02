Neue Wege zum Erfolg? Werder plant ein Anti-Krisen-Camp

Bremen – Am Samstag, im Moment der Wut und Enttäuschung, hörte sich manches nach ordentlich Rabatz bei Werder Bremen an. Sportchef Frank Baumann kündigte nach der 0:2-Heimpleite an, dass man die Spieler nun „schärfer anpacken“ und „öffentlich anzählen“ würde.

Im ehemals paradiesisch ruhigen grün-weißen Reich bahnte sich also Krach an. Doch dieser Krach wird dann doch von der Öffentlichkeit ferngehalten und soll nicht nach außen dringen. „Manche Maßnahmen wird man sehen, manche nicht. Und manches wird auch für die Spieler spürbar sein“, meint Baumann. Eine für alle erkennbare Handlung wäre diese: Um sich auf das kommende Auswärtsspiel bei Herbstmeister RB Leipzig vorzubereiten, wird der SV Werder sehr wahrscheinlich Bremen verlassen und ein kurzes, aber mehrtägiges Trainingslager beziehen.

Werder Bremen: Vermutlich geht es am Mittwoch ins Kurztrainingslager

Wo und wann genau dieses Anti-Krisen-Camp stattfinden wird, ist noch nicht klar und soll erst am Dienstag mit der Mannschaft besprochen werden. Vermutlich geht es aber am Mittwoch nach dem Training in Bremen los – Zielort: irgendwo, wo es Sinn macht und Leipzig nicht unendlich weit weg ist.

Dort wird es aber nicht darum gehen, die Spieler zwei Tage lang abzustrafen, „sondern um unsere Leistung zu verbessern“, sagt Frank Baumann: „Wir wollen nicht nur draufhauen, wir müssen einen Mittelweg finden und auch wieder Zuversicht aufbauen. Wir brauchen eine gewisse Härte, aber eben auch inhaltliche Arbeit und Optimismus.“ Mit der Zuversicht ist es nämlich so eine Sache. Bei den Fans schwindet sie immer mehr, angesichts der Situation mit nur drei Punkten aus den vergangenen acht Spielen und Tabellenplatz 17 ist das leicht nachvollziehbar. Und wieso sollten Spieler das anders empfinden als Außenstehende?

Werder Bremen: Profis nicht professionell genug

Um dieses Gefühl zu drehen, brauche es jetzt die Mischung aus Härte und Zuspruch, von der Baumann redet. Um die Spieler damit zu behandeln, müsste freilich niemand Bremen verlassen. Um jedoch den Fokus voll und ganz auf das Spiel zu richten, offenbar schon. Denn die eigentliche Aussage, die hinter einem Kurztrainingslager steckt, ist doch die, dass die Profis nicht professionell genug sind. Dass sie sich nicht ausreichend mit der Situation beschäftigen, in der sie stecken. Dass sie sich ablenken lassen von der Familie, von Freunden, von den Dingen des Alltags. Coach Florian Kohfeldt hatte nach der Pleite gegen Union bereits angedeutet, dass er bei seinem Personal eine unzureichende Auseinandersetzung mit der Spielweise des Gegners vermutete.

+ Werder-Sportchef Frank Baumann. © Gumz

Was ein Armutszeugnis wäre. Oder besser ohne Konjunktiv: Es ist eines. Dass Werder das Kurztrainingslager plant, zeigt, wie groß die Defizite im Team sind. Baumann sagt es so: „Wir können nicht alles so weiterlaufen lassen. Wir müssen auf die Situation reagieren.“

Werder Bremen purzelt von Rang 16 auf Platz 17

Dass diese dramatisch ist, hatte der Sportchef schon erklärt, bevor Werder Bremen von Rang 16 auf Platz 17 gepurzelt ist. So gesehen ist sie jetzt noch dramatischer geworden. Zumal die als so wertvoll und Energie bringend eingestufte Wirkung des 3:2-Pokalcoups über Borussia Dortmund einfach so verpuffte. Statt den Schwung zu nutzen, setzte es sogar den schlimmsten vorstellbaren Rückschlag. Alles, was sich Gutes in die Pokal-Überraschung hineininterpretieren ließ, haben die Bremer weggeworfen. Und dazu ein weiteres Stück ihres Glaubens verloren, dass es in dieser Saison nochmal besser wird.

Ob zwei, drei Tage Abschottung daran etwas ändern können? „Natürlich gibt es keine Garantie, dass in einem Kurztrainingslager alles besser wird“, räumt auch Baumann ein. Aber irgendwas müssen sie ja tun bei Werder Bremen. Alles andere hat bislang ja nichts gebracht. (csa)