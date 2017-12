„Bargi“ heißt jetzt „Franz“

Philipp Bargfrede spielte gegen Borussia Dortmund überraschend in der Innenverteidigung.

Dortmund - Er war die Überraschung in der Startelf: Philipp Bargfrede. Aber nicht dass er von Anfang an auflief, war das Bemerkenswerte, sondern wo.

Bargfrede, eigentlich im defensiven Mittelfeld zu Hause, agierte gegen Borussia Dortmund als zentraler Innenverteidiger einer Dreierkette. Wieso? Weshalb? Warum? Es war eine Mischung aus Not und guter Idee, die Trainer Kohfeldt zu diesem Kniff greifen ließ. Lamine Sane hatte sich in der Nacht vor dem Spiel krank gemeldet, und Kohfeldt erinnerte sich, dass Bargfrede schon mal unter Coach Viktor Skripnik Innenverteidiger gespielt hatte. „Viktor hatte damals viele gute Ideen, das war eine davon“, meinte Kohfeldt, der sich hinterher loben lassen durfte für die Bargfrede-Versetzung. Denn der 28-Jährige hatte seine Sache sehr ordentlich gemacht – wenn man davon absieht, dass er sich beim Gegentor gleich zweimal schuldig gemacht hatte.

Zunächst stand er gegen Kagawa und Aubameyang zu tief hinten drin, hob so das Abseits auf, dann drückte er den Ball im Zweikampf mit Aubameyang auch noch selbst über die Linie. Mit dem Arm war's, aber das hatte Bargfrede selbst gar nicht gemerkt. „Ich habe es eben nur gelesen“, grinste er, als er frisch geduscht aus der Kabine kam.

„Echte Alternative“

Zufrieden mit sich und dem Sieg war Bargfrede, der erstmals in dieser Saison über die volle Distanz gegangen war. Nur eins gefiel ihm nicht. Dass Zlatko Junuzovic ihn wegen der Rolle in der Abwehr „Beckenbauer“ nannte und andere ihn sogar „Franz“ riefen. „Franz ist okay, aber Bargi ist besser“, meinte Bargfrede, der allerdings auch spitznamenfreies Lob bekam. Von Coach Kohfeldt zum Beispiel. Bargfrede habe seinen Job gegen einen Stürmer wie Aubameyang „überragend gemacht“, sagte er: „Und ich weigere mich, ihn als Notlösung auf der Position zu sehen. Er ist eine echte Alternative für die Zukunft.“

