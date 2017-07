Bargfrede greift wieder an

Bremen - Philipp Bargfredes Sommerpause war kurz. Nach zahlreichen Verletzungsproblemen hat der 28-Jährige die spielfreie Zeit dazu genutzt, um sich schon lange vor den Kollegen auf die neue Saison vorzubereiten.

Schuften statt sonnen, rennen statt relaxen, könnte man sagen - und in Bargfredes Fall hat es sich gelohnt. Das mit den körperlichen Beschwerden sei "Schnee von gestern, ich fühle mich gut", sagte er am Freitag.

Mit Werder steckt der Mittelfeldspieler gerade voll in der Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Sein persönliches Ziel hat er bereits klar definiert: "Ich habe hohe Erwartungen an mich und möchte gute Leistungen bringen. Das Wichtigste ist aber, dass ich gesund bleibe." Genau damit hatte Bargfrede in seiner Karriere stets große Schwierigkeiten, immer wieder warfen ihn Verletzungen zurück. "Ich bin immer positiv geblieben. Das gibt Zuversicht und Kraft, wieder zurückzukommen", betonte der Mittelfeldspieler.

"Ich glaube das Max bleibt"

Jetzt, wo er fit ist, will Bargfrede natürlich auch spielen. Die Konkurrenz auf seiner Position ist mit Spielern wie Thomas Delaney, Maximilian Eggestein, Jerome Gondorf und Zlatko Junuzovic zwar sehr groß, doch Bargfrede betont: "Ich bin selbstbewusst genug, um zu sagen: Wenn ich fit bin, kann ich der Mannschaft helfen." Beim Blick auf den Kader verriet er zudem, dass er gerne noch einen neuen Stürmer und Innenverteidiger in Bremen sehen würde: "Das würde ich gut finden." Darüber, dass in Max Kruse ein absoluter Leistungsträger Werder noch in diesem Sommer verlassen könnte, macht sich Bargfrede übrigens keine Sorgen. "Ich glaube, dass Max bleibt", sagte er.

Wie lange bleibt Bargfrede?

Wie lange Bargfrede selbst noch mit der grün-weißen Raute auf der Brust aufläuft, ist derzeit nicht eindeutig geklärt, denn der Vertrag des dienstältesten Bremer Profis läuft im Sommer 2018 aus. "Jeder weiß, dass ich mich hier sehr wohl fühle", sagte Bargfrede - und schob hinterher: "Aber erstmal will ich eine gute Saison spielen, dann sehen wir weiter." Das klang nicht unbedingt so, als ob bereits Gespräche mit Werder über eine Verlängerung geplant sind.

