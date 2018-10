Bargfrede fällt gegen Schalke aus

Bremen - Das ist ganz bitter für Werder! Philipp Bargfrede fällt am Samstag für das Auswärtsspiel gegen Schalke 04 (18.30 Uhr) verletzt aus.

Das bestätigte Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Rande des Abschlusstrainings am Freitag, das Bargfrede verpasst hatte. Der Mittelfeldspieler hatte sich im Training am Donnerstag eine leichte Verletzung am Oberschenkel zugezogen. Am Freitag stand für Bargfrede noch eine MRT-Untersuchung auf dem Programm. Klar ist aber schon jetzt, dass er gegen Schalke nicht dabei sein wird.

Der Ausfall ist ein ziemlich schwerer Schlag für die Bremer. Bargfrede hatte sich zuletzt in Topform gezeigt und besonders vor der Länderspielpause beim 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg eine ganz starke Leistung geboten. Gerade gegen die körperlich sehr präsenten Schalker wäre Bargfrede für Werder eigentlich unverzichtbar gewesen.

Wie Werder den Ausfall taktisch auffangen will, wollte Kohfeldt freilich noch nicht verraten. Ziemlich sicher ist nun aber, dass Nuri Sahin den Platz im defensiven Mittelfeld einnehmen wird.

