Bargfrede fällt gegen Leverkusen aus - Langkamp im Kader

Bremen - Gute und schlechte Nachrichten für Werder. Zuerst die schlechte: Der Bundesligist muss im Auswärtsspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag (13:30 Uhr, DeichStuben-Liveticker) auf Philipp Bargfrede verzichten.

Den Werder-Profi plagen muskuläre Probleme im Oberschenkel, die einen Einsatz gegen die Rheinländer unmöglich machen. Bereits das Hinspiel hatte Bargfrede wegen einer Verletzung verpasst.

Die gute Nachricht: Sebastian Langkamp stand beim Abschlusstraining am Samstagmittag mit der Mannschaft auf dem Platz und wird gegen die Werkself im Kader stehen. Der Abwehrspieler hatte sich imSpiel gegen den VfL Wolfsburg eine Schulterverletzung zugezogen, der Einsatz gegen die Bosz-Elf am Sonntag stand deshalb bisher auf der Kippe. „Er ist bereit für einen Einsatz, auch in der Startelf. Das gibt uns die Option, mit Dreierkette zu spielen“, sagte Werder-Trainer Kohfeldt nach dem Training. (len)

Quelle: DeichStube