Bargfrede droht gegen Gladbach auszufallen

Bremen - Schlechte Nachrichten vom Abschlusstraining: Philipp Bargfrede droht Werder Bremen am Samstag im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach auszufallen.

Der Mittelfeldspieler hat die letzte Trainingseinheit am Freitagnachmittag wegen leichter muskulärer Probleme in der Wade verpasst und wird damit vermutlich auch gegen Gladbach nicht zum Kader gehören. „Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben“, sagte indes Werder-Trainer Florian Kohfeldt nach dem Training und kündigte an, dass Bargfrede mit ins Teamhotel komme. „Die Chancen stehen aber 60:40, dass es nicht klappt.“

Wegen eines Muskelfaserrisses im Oberschenkel hatte Bargfrede kürzlich bereits die Bundesliga-Spiele gegen Schalke 04 und Bayer Leverkusen sowie die Pokal-Partie gegen Weiche Flensburg verpasst. Gegen Mainz 05 stand der 29-Jährige am vergangenen Wochenende allerdings wieder auf dem Platz.

Sargent bricht Training ab und fährt zur Nationalmannschaft

Das Abschlusstraining abgebrochen hat außerdem Josh Sargent. Der US-Nationalspieler ging nach einem Zusammenprall mit Yuya Osako zu Boden. Daraufhin ließ er sich von einem Physiotherapeuten am rechten Sprunggelenk behandeln und ging in die Kabine. Laut Kohfeldt hat sich der 18-Jährige aber nicht ernsthaft verletzt. „Maximal eine Prellung“, vermutete der Werder-Coach.

Am Samstag im Regionalliga-Spitzenspiel der U23 bei Tabellenführer VfL Wolfsburg II wird Sargent ohnehin nicht dabei sein. „Er kann ausgeruht zur Nationalmannschaft fahren, um dort auf einem ganz anderen Niveau zu spielen“, kündigte Kohfeldt an. Die USA spielen gegen England (Donnerstag, 15. November) und Italien (Dienstag, 20. November).

Quelle: DeichStube