Bargfrede bleibt Bremer

Baumann bestätigt

+ © gumzmedia Philipp Bargfrede wird auch in der nächsten Saison das Bremer Trikot tragen. © gumzmedia

Bremen - Eine große Überraschung ist es nicht, schließlich hatten beide Seiten in der Vergangenheit stets betont, auch in Zukunft zusammenarbeiten zu wollen - nun meldete Sportchef Frank Baumann Vollzug: Philipp Bargfrede wird auch in der kommenden Saison das Werder-Trikot tragen.