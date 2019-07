Peru im Finale, Pizarro schweigt dazu

Oldie von Werder Bremen spricht nicht über sein Heimatland

Zell - Am Sonntag ist ein großer Tag für Peru. Das Finale der Copa America, der Südamerika-Meisterschaft im Fußball, steht an. Und erstmals seit 1975 ist Peru dabei. Im Endspiel im Maracana gegen Gastgeber Brasilien. Es ist anzunehmen, dass auch Claudio Pizarro ein gewisses Interesse an dem Ausgang der Partie hat. Schließlich ist Peru seine Heimat, sein Herzensland.