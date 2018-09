Peru-Spiel für Pizarro ein Pflichttermin

Cloppenburg/Bremen - Für Claudio Pizarro gibt es am Sonntagabend einen Pflichttermin: Werders Vereinslegende wird es sich ab 20.45 Uhr vor dem Fernseher gemütlich machen, um sich das Länderspiel zwischen Deutschland und seinem Heimatland Peru anzusehen.

„Ich werde das Spiel zusammen mit meiner Familie schauen“, sagte der 39-Jährige nach dem Testspiel gegen den SV Meppen in Cloppenburg. Es dürfte ein Fernsehabend mit gemischten Gefühlen werden.

85 Länderspiele hat Pizarro in seiner langen Laufbahn für Peru absolviert, sein letzter Einsatz liegt allerdings schon lange zurück: Am 30. März 2016 stand er in der WM-Qualifikation beim 0:1 gegen Uruguay auf dem Platz. Danach war er raus aus dem Kreise des Nationalteams, auch sein großer Traum von einer Teilnahme an der WM 2018 platzte.

Mit einer Rückkehr in die „Blanquirroja“ von Trainer Ricardo Gareca rechnet der Stürmer im Spätherbst seiner Karriere nicht mehr. „Sie haben mich nicht für die WM nominiert, dann macht es jetzt auch keinen Sinn mehr“, hatte er kürzlich erklärt.

Auf einen Überraschungssieg Perus hofft Pizarro am Sonntagabend aber trotzdem. „Natürlich wünsche ich mir, dass Peru gewinnt“, hob er hervor. Allzu groß sind die Hoffnungen des Angreifer aber nicht: „Es wird sehr schwierig, denn die deutsche Mannschaft befindet sich in einer Situation, in der sie den Sieg dringend braucht.“

Quelle: DeichStube