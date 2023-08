Werder-Training: Agu wieder auf dem Platz

Von: Fynn Walenziak

Teilen

Die Werder Bremen-Profis Naby Keita (li.) und Felix Agu (re.) haben am Mittwoch eine individuelle Einheit absolviert. © gumzmedia

Gute Nachrichten: Werder Bremens Felix Agu ist erstmals nach seiner Operation an der Patellasehne auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

Bremen – Das Training der Profis am Mittwoch war fast vorbei, da tauchten noch zwei weitere Spieler des SV Werder Bremen in Trainingskleidung auf dem Rasen auf, die eigentlich nicht erwartet worden waren: Felix Agu und Naby Keita kamen aber nicht zum Mitmachen, sondern klatschten im Vorbeigehen lediglich mit Trainer Ole Werner und seinen Assistenten ab – dann ging es für sie weiter in Richtung Platz 11. Dort absolvierten die beiden Rekonvaleszenten, die nach ihren Verletzungen noch keine Option fürs Mannschaftstraining sind, eine individuelle Einheit.

Nach langer Verletzung: Werder Bremens Felix Agu zurück auf dem Trainingsplatz

Während Naby Keita, der sich vor dem Testspiel gegen den VfB Oldenburg eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen hatte, mit Werder Bremen im Zillertal war und dort an seinem Comeback arbeitete, ist der während des Trainingslagers daheimgebliebene Agu nun zumindest auch wieder auf dem Platz. Felix Agu hatte sich wegen seiner hartnäckigen Patellasehnenprobleme im Mai einer Operation unterzogen.

Im Mannschaftstraining des SV Werder Bremen am Mittwoch fehlte neben Naby Keita und Felix Agu weiterhin Marco Friedl nach seiner Bauchmuskelverletzung. Mitchell Weiser trainierte nur anteilig mit und spulte anschließend ebenfalls ein individuelles Programm ab. Eine kleine Schrecksekunde erlebte Marvin Ducksch. Nach einem Zusammenprall mit Milos Veljkovic musste sich der Stürmer am linkten Unterschenkel behandeln lassen, für ihn ging es danach aber weiter. (han)