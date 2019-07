Wechsel zu Trabzonspor: Canbaz verlässt Werders U23

Offensivspieler war nur ein halbes Jahr bei Werder Bremen

+ © imago images / nordphoto Ahmet Canbaz (li.) wechselt nach einem halben Jahr in der U23 von Werder Bremen zu Trabzonspor in die Türkei. © imago images / nordphoto

Bremen - Max Kruse hat Bremen bereits in Richtung Türkei verlassen - nun wechselt ein weiterer Werder-Fußballer in die türkische Süper Lig. Wie Werder am Mittwoch bekannt gab, schließt sich U23-Spieler Ahmet Canbaz (21) Trabzonspor an.