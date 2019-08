Mertesacker zu Transfers: „Ich tue alles, um Werder zu helfen“

Bremen - Gute Freunde sind so wichtig – auch oder gerade im Fußball. Per Mertesacker hat fünf Jahre lang für den SV Werder Bremen gespielt, 2009 mit dem Verein den Pokal geholt, jetzt ist er Leiter der Nachwuchsakademie des FC Arsenal. Und in dieser Funktion denkt Mertesacker auch an seinen Ex-Club, besonders was die Ausleihe von Talenten des englischen Topvereins betrifft: „Ich tue alles, was in meiner Macht steht, um Werder zu helfen.“

Ob das schon in diesem Sommer in einen Transfer mündet, sei aber eher unwahrscheinlich, meinte der 34-Jährige am Tag der Fans in Bremen. Per Mertesacker war natürlich nicht zufällig an seine alte Wirkungsstätte zurückgekommen. Er gehört zu den Pokalsiegern von 2009, die am Samstag groß von Werder Bremen gefeiert wurden. Und Mertesacker genießt diese Momente, ins Weserstadion zurückzukehren: „Das war einfach eine tolle Zeit für mich.“ Von 2006 bis 2011 trug der Weltmeister von 2014 Grün und Weiß. Dann wechselte er in die Premier League zum FC Arsenal. Vor einem Jahr beendete er seine Karriere, wurde Leiter der Nachwuchsakademie der Londoner.

Werder Bremen: Per Mertesacker im regelmäßigen Austausch mit Clemens Fritz

Der Kontakt zu Werder Bremen mist nie ganz abgebrochen, nun aber noch intensiver geworden. Mit Sportchef Frank Baumann hat er genauso selbst zusammen gespielt wie mit Clemens Fritz, der bei Werder für die Leihspieler zuständig ist. „Natürlich tauschen wir uns aus, die Drähte sind kurz“, sagt Mertesacker: „Wir vertrauen uns. Es gehen im Moment viele junge Spieler aus England nach Deutschland. Darüber sprechen wir natürlich.“

Nach den guten Erfahrungen von Jadon Sancho, der bei Borussia Dortmund binnen kürzester Zeit zum Superstar wurde und seinen Marktwert auf 100 Millionen Euro katapultiert hat, wollen viele Talente dem 19-Jährigen nacheifern. Bremen sei da eine gute Alternative, sagt Mertesacker: „Mal schauen, was man in Zukunft mit Ausleihen machen kann, um dieses Umfeld hier zu nutzen. Das hat sich in der Vergangenheit schon oft bewährt.“

Per Mertesacker will Rückkehr zu Werder Bremen nicht ausschließen

Und Mertesacker selbst? Strebt er irgendwann zurück nach Deutschland, zurück nach Bremen zu Werder? „Ich fühle mich noch nicht in der Lage, die Rolle eines Sportchefs oder eines Geschäftsführers Sport zu übernehmen, aber in die Richtung geht es natürlich für mich“, sagt Mertesacker und will eine Rückkehr zu Werder nicht ausschließen: „Die Identifikation ist da. Ich habe mich hier sehr wohl gefühlt.“

Zwei Jahre steht er noch bei Arsenal unter Vertrag. Dass er schon jetzt als möglicher Nachfolger von Frank Baumann für die Zukunft gehandelt wird, schmeichelt ihm, weil er seinen ehemaligen Kapitän so sehr schätzt: „Bei ihm hat man immer das Gefühl, er hat alles im Griff. Das fasziniert mich.“ Und mit einem breiten Grinsen fügt Mertesacker noch an: „Frank hat bestimmt seinen Langzeitplan und weiß, wann er aufhören wird. Da muss man parat stehen.“

