Mertesacker verrät Wieses verrückte Rituale

Kurioses aus dem Werder-Bus

+ © imago Von 2006 bis 2011 kickten Tim Wiese und Per Mertesacker gemeinsam im Trikot der Grün-Weißen. © imago

London/Bremen – Dass Torhüter ganz besonders ticken, ist nichts Neues. Aber was Per Mertesacker nun über Tim Wiese während ihrer gemeinsamen Zeit beim SV Werder verraten hat, ist fast nicht zu glauben und gibt einen herrlich unterhaltsamen Einblick in den Alltag von Fußball-Profis.