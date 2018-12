Pass-Experte Pizarro wird Botschafter

Bremen. Mit Pässen kennt sich Claudio Pizarro aus – nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch im Privatleben. Der Werder-Profi besitzt gleich drei Pässe – einen peruanischen, einen italienischen und inzwischen auch einen deutschen.

Nun soll er Botschafter für eine neue Einbürgerungskampagne des Bremer Senats werden und dabei für die deutsche Staatsbürgeschaft werben. Das berichtet „buten un binnen“. Die Einbürgerungsquote in Deutschland ist extrem rückläufig. Da will auch der Bremer Senat gegensteuern.

Denn es habe sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Einbürgerung die Integration und vor allem die Identifikation verbessert. Laut Radio Bremen erfüllen rund 36000 in Bremen lebende Ausländer die Voraussetzungen, um die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen.

Pizarro lebt seit 1999 in Deutschland

Sie leben über acht Jahre in Deutschland, besitzen eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis und haben ausreichende Deutschkenntnisse. Ihren alten Pass dürfen sie übrigens behalten. So, wie es auch Pizarro gemacht hat. Er ist Peruaner mit italienischen Vorfahren und deshalb Staatsbürger beider Länder.

Seit 1999 lebt er in Deutschland – mit einer kurzen Unterbrechung: Von 2007 bis 2008 probierte er sein Glück in London, dann kehrte der Stürmer aber wieder zurück. Seine Familie wohnt in München, ist dort sesshaft geworden. Pizarro spielt seit dieser Saison wieder in Bremen, hat dort eine Wohnung bezogen. Als Werders Rekordtorschütze ist Pizarro schon jetzt eine Legende in Bremen – und nun auch Botschafter.

Quelle: DeichStube