„Opfer“ Möhwald macht Eindruck

Guter Kurz-Einsatz gegen Schalke 04

+ © imago Kevin Möhwald kam gegen Schalke 04 zu seinem bisher längsten Einsatz für Werder Bremen. © imago

Bremen - Zum ersten Bundesliga-Treffer fehlten nur Zentimeter. Vielleicht hätte es schon gereicht, wenn sich Schalke-Keeper Alexander Nübel vor dem Spiel die Fingernägel geschnitten hätte, dann wäre er an den Distanzschuss von Kevin Möhwald wohl nicht mehr herangekommen. Aber Nübel lenkte den Ball noch um den Pfosten, verhinderte so Möhwalds Tor-Premiere für Werder und in Liga eins.