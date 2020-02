Ex-Werder-Keeper Reck über neuen Regionalliga-Job: „Man muss sich anpassen“

Trainer beim SSV Jeddeloh II

© Sina Schuldt/dpa

Edewecht - Die Kommandos sind bis zur nahe gelegenen Schule zu hören. „Gut gemacht, Tim“, „Körper breit machen“, „Abschluss suchen“ - es sind die Worte von Oliver Reck, die an diesem bitterkalten und windigen Vormittag über den Kunstrasenplatz in Edewecht hallen. In dunkler Trainingsmontur steht der langjährige Torwart des SV Werder Bremen in der Mitte des Platzes.