Erst scherzt Burke, dann wird geschuftet - das Werder-Training am Freitag

Werder in der Saison-Vorbereitung

Oliver Burke hat im intensiven Training des SV Werder Bremen für Lacher gesorgt.

Oliver Burke scherzt und die Profis werden ordentlich gefordert: So lief das Training des SV Werder Bremen am Freitagvormittag.

Bremen – Oliver Burke hatte da so ein Gefühl. Und deshalb rief er lachend und unüberhörbar: „This could be a very long day.“ Der schottische Stürmer des SV Werder Bremen rechnete mit einem langen Tag, weil seine Teamkollegen beim spielerischen Einstieg in die Freitagseinheit nicht immer einen zielsicheren Eindruck hinterließen. Bei einer Tic-Tac-Toe-Variante mussten nämlich erst kleine Fußbälle in einen liegenden Reifen bugsiert werden, ehe auf einem Feld dahinter die Kästchen zum Belegen einer Dreierreihe erobert werden durften. Letztlich wurden die Sieger aber doch unfallfrei und ohne zu große Verzögerung gefunden, das eigentliche Training konnte beginnen.

Im Training des SV Werder Bremen: Mitchell Weiser individuell, Amos Pieper und Dikeni Salifou bald mit dem Team

Und dort machten Chefcoach Ole Werner und seine Assistenten Oliver Burke und Co. wieder ordentlich Dampf. Immer wieder stachelten sie auf verengter Fläche zum frühen und aggressiven Stören an, die Profis des SV Werder Bremen sollten sich unter Druck beweisen und clevere Lösungen beim Befreien finden. Das gelang nicht immer – aber genau dafür ist die Sommervorbereitung schließlich auch da. Auf dem Platz waren erneut drei Torhüter und 21 Feldspieler unterwegs, in der kommenden Wochen sollen Amos Pieper und Dikeni Salifou nach ihren jeweiligen Verletzungen noch hinzukommen. Ebenso wie die Nationalspieler, die nach ihrem Urlaub wieder am 12. Juli am Osterdeich erwartet werden. Mitchell Weiser war derweil ebenfalls schon wieder in Bremen unterwegs, für ihn steht aber aufgrund seiner hartnäckigen Muskelverletzung erst einmal ein individuelles Programm abseits des Teams an. (mbü)