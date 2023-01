Nach Zerrung: Werder-Stürmer Burke wohl schnell zurück im Mannschaftstraining

Von: Malte Bürger

Teilen

Oliver Burke verpasste wegen einer leichten Zerrung im Oberschenkel zuletzt das Testspiel bei Schalke 04 - nun hofft man beim SV Werder Bremen auf eine schnelle Rückkehr des Jokers. © gumzmedia

Bremen – Zuletzt auf Schalke hat er gefehlt. Und ob es Oliver Burke nun rechtzeitig zum Bremer Re-Start in der Bundesliga am kommenden Samstag (18.30 Uhr beim 1. FC Köln) schafft, ist ungewiss. Der Stürmer des SV Werder hat sich in der vergangenen Woche bekanntlich eine Oberschenkelzerrung zugezogen, weshalb jetzt ein kleiner Wettlauf gegen die Zeit eingesetzt hat. Werder könnte die Offensivalternative schließlich nicht nur im Rheinland gut gebrauchen, sondern auch in den Tagen danach, wenn während einer Englischen Woche auch noch die Heimduelle mit Union Berlin (25. Januar, 20.30 Uhr) und dem VfL Wolfsburg (28. Januar, 15.30 Uhr) anstehen. Im Bremer Lager regiert aber noch der Optimismus.

„Oliver hat seine Behandlungen am Wochenende bekommen. Wir werden jetzt mal sehen, wie es am Dienstag aussieht und inwieweit er belastbar ist“, erklärte Clemens Fritz als Leiter Profifußball des SV Werder Bremen auf Nachfrage der DeichStube. „Es ist aber nicht so schlimm, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen da kein Risiko eingehen.“ Gut möglich also, dass Oliver Burke zeitnah wieder ins Mannschaftstrainings einsteigt, das nach einem freien Tag heute wieder beginnt. So absolvierte Burke am Montag noch allein eine Laufeinheit – und das nach Vereinsangaben erfolgreich. Die Rückkehr ist also greifbar nah. Die Formkurve des 25-Jährigen zeigte zuletzt allerdings nicht wirklich nach oben. Zwar traf der Schotte im Test gegen St. Gallen, allerdings wurde von Chefcoach Ole Werner auch wiederholt öffentlich Kritik an der Arbeitsweise von Oliver Burke geübt.

Werder Bremens Clemens Fritz: „Mitchell Weiser hat einen Schlag auf den Spann bekommen, aber da ist alles in Ordnung“

Bessere Nachrichten gibt es von Mitchell Weiser. Der Rechtsaußen des SV Werder Bremen war in der Schlussphase des Tests gegen Schalke leicht humpelnd ausgewechselt worden, hat sich jedoch nicht ernsthaft verletzt. „Mitch hat einen Schlag auf den Spann bekommen. Aber da ist soweit alles in Ordnung“, gab Clemens Fritz Entwarnung, der zudem berichtete: „Es sind alle gut durchgekommen.“ (mbü)