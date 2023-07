„Es ist richtig Intensität drin“: Ole Werner mit Werders Niveau während der Vorbereitung „total zufrieden“

Von: Malte Bürger, Björn Knips

Trainer Ole Werner ist mit dem bisherigen Verlauf der Sommervorbereitung des SV Werder Bremen zufrieden. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen das Testspiel gegen den FC Toulouse auf ansehnliche Art und Weise gewonnen. Trainer Ole Werner ist mit dem bisherigen Verlauf der Sommervorbereitung „total zufrieden“ - und zieht ein positives Zwischenfazit.

Zell am Ziller – Als ersten richtigen „Härtetest“ hatte Ole Werner das Testspiel gegen den FC Toulouse angekündigt, und durch den 5:2-Erfolg des SV Werder Bremen haben die Grün-Weißen diese Prüfung ziemlich ansehnlich gemeistert. Findet auch der Trainer. „Es ging richtig zur Sache, speziell in der ersten Hälfte in puncto Zweikampfhärte und Spieltempo“, bilanzierte Werner. „Wir sind zwar nicht so gut reingekommen, haben dann aber immer besser zu unserem Spiel gefunden. Einige Kontermöglichkeiten haben wir leider echt schlecht ausgespielt, da hätten wir in der ersten Halbzeit noch viel mehr Gefahr erzeugen können. In der zweiten Hälfte haben wir dann gerade mit Ball viele Sache sehr ordentlich gemacht, gut die Räume gefunden und immer wieder einen guten Tempowechsel gehabt.“

Werder Bremens Ole Werner: „Wir werden eine neue Grundordnung im Training ausprobieren, vielleicht auch in den Testspielen“

Bis zum kommenden Wochenende bleibt der Bundesligist noch in Österreich, will in den nächsten Tagen weiter an wichtigen Details arbeiten. „Es wird noch einmal um mannschaftstaktische Abläufe gehen, um das Spiel mit dem Ball oder in einer veränderten Raumaufteilung“, kündigte der 35-jährige Coach an. „Dann werden wir eine neue Grundordnung im Training ausprobieren, vielleicht auch in den Testspielen.“ Am Freitag (ab 15.45 Uhr im DeichStube-Liveticker) trifft Werder Bremen bei einem Blitzturnier in Innsbruck auf RB Leipzig und Ipswich Town, da wollen die Grün-Weißen wieder ein gehöriges Stück weiter in der Entwicklung sein. Was in diesem Sommer aber unter erschwerten Bedingungen stattfindet. „Es ist eine andere Vorbereitung als im letzten Jahr, weil wir noch nicht den ganzen Kader zusammen haben. Im Sturm haben wir aktuell ein Überangebot, auf den Flügeln ein Unterangebot“, meinte Ole Werner. „Vor diesem Hintergrund bin ich mit dem Niveau, das wir in den Trainingseinheiten und Testspielen haben, total zufrieden. Der Ball läuft richtig gut, im Training ist richtig Intensität drin – das hatten wir so nach dem letzten Winter nicht mehr.“ (mbü/kni)