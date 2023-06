Die Unterschrift ist da: Werder verlängert mit Trainer Ole Werner

Von: Malte Bürger

Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist fix: Ole Werner bleibt noch länger Trainer des SV Werder Bremen. © Carmen Jaspersen / dpa

Jetzt ist es fix: Trainer Ole Werner verlängert seinen Vertrag beim SV Werder Bremen. Was der Coach, Sportchef Frank Baumann und Leiter Profifußball Clemens Fritz dazu sagen.

Bremen – Angedeutet hatte sich die vorzeitige Vertragsverlängerung schon länger, erst am Montag hatte die DeichStube von der bevorstehenden Unterzeichnung berichtet – nun ist sie endgültig unter Dach und Fach: Trainer Ole Werner hat beim SV Werder Bremen ein neues Arbeitspapier unterschrieben, zur genauen Laufzeit machte der Verein am Dienstag allerdings keine Angaben. „Mit dem Aufstieg aus der 2. Bundesliga und dem Klassenerhalt in der nun abgelaufenen Spielzeit hat Ole Werner mit seinem Trainerteam und der Mannschaft hervorragende Arbeit geleistet“, lobte Werders Sportchef Frank Baumann den Chefcoach. „Er hat die Mannschaft in einer sehr schwierigen Phase im Winter 2021 übernommen und es geschafft, mit seiner klaren Idee von einem attraktiven und offensiven Fußball eine erfolgreiche Einheit zu formen. Mit seiner Art und seiner Spielidee hat er großen Anteil daran, dass uns als Aufsteiger bereits am vorletzten Spieltag der Klassenerhalt gelungen ist und wir während der Saison nie auf einem Abstiegsplatz standen.“

Werder Bremen-Trainer Ole Werner unterschreibt Vertragsverlängerung

Durch den geglückten Ligaverbleib hatte sich der bisherige Vertrag von Ole Werner bei Werder Bremen bereits automatisch um ein weiteres Jahr bis zum Sommer 2024 verlängert, nun wird nicht nur eine noch längere Zusammenarbeit anvisiert, auch finanziell dürfte der 35-Jährige einen Sprung machen. Nach Informationen der DeichStube soll Werner bislang ein Jahresgehalt von knapp unter einer Million Euro verdient haben.

Vertragsverlängerung bei Werder Bremen fix: Trainer Ole Werner „noch nicht am Ende seiner Entwicklung“

„Die bisherige Zeit bei Werder war auf nahezu allen Ebenen erfolgreich und absolut positiv. Wir sind dabei, sukzessive ein Team aufzubauen und zu entwickeln, um Werder langfristig in der Bundesliga zu etablieren“, erklärte Ole Werner nach seiner Unterschrift. „Dieser Herausforderung stelle ich mich gerne, weil ich hier auch das Gefühl habe, dass alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen und gemeinsam an diesem Ziel arbeiten.“ Entsprechend glücklich war auch Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball: „Man merkt Ole an, dass er sich in Bremen wohlfühlt und sich absolut mit Werder identifiziert. Er bringt seine Qualitäten als Trainer ein, um die Mannschaft und jeden Spieler weiterzuentwickeln“, sagte der 42-Jährige zur Vertragsverlängerung. „Darüber hinaus sieht auch er sich noch nicht am Ende seiner Entwicklung und ist sehr lernwillig. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir bei Werder den Weg gemeinsam weitergehen werden.“ (mbü)