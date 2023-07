„Insgesamt zufrieden“: So lief Werder Bremens Testspiel-Doppelpack gegen RB Leipzig und Ipswich Town

Von: Malte Bürger, Fynn Walenziak

Teilen

Dawid Kownacki (am Ball) und Werder Bremen sind in den Testspielen gegen RB Leipzig und Ipswich Town nicht über ein Remis hinausgekommen. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat das Blitzturnier mit Ipswich Town und RB Leipzig ohne einen Sieg abgeschlossen. Trainer Ole Werner präsentierte sich in der Analyse dennoch größtenteils zufrieden.

Innsbruck – Die Veranstalter hatten sich alle Mühe gegeben, sogar ein Pokal war eigens angefertigt worden. Direkt am Spielertunnel war die Trophäe postiert worden, damit die Spieler auch direkt wussten, um was es geht. Und der SV Werder Bremen hätte das kleine Schmuckstück im Innsbrucker Tivoli-Stadion durchaus am Ende in Empfang nehmen können. Doch zwei Unentschieden waren zum Abschluss des Österreich-Trainingslagers bei einem Blitzturnier mit Ligakonkurrent RB Leipzig sowie dem englischen Zweitligisten Ipswich Town dann doch zu wenig, um ein wenig feiern zu dürfen.

Links und rechts türmten sich wunderschön die Berge auf, die Sonne hatte sich auch am Himmel gezeigt. Das Tivoli-Stadion von Innsbruck war folglich mit seinem wundervollen Panorama ein ziemlich gutes Ausflugsziel am Freitagnachmittag. Die Bremer Profis hatten für die Schönheiten der Natur allerdings kein Auge. Sie waren doppelt über 2x30 Minuten gefordert und sollten beim nächsten Härtetest zeigen, dass die Reise in die Alpenrepublik den gewünschten Entwicklungsschritt beschwert hat.



Werder Bremen belohnt sich für eine Leistungssteigerung im Testspiel gegen RB Leipzig nicht

SV Werder Bremen – RB Leipzig 0:0: Erstmals während dieser Sommervorbereitung schickte Chefcoach Ole Werner Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch Seite an Seite auf den Rasen. Auf den im Zillertal einstudierten, situativen Dreiersturm wurde gegen die Sachsen, deren B-Besetzung die erste Partie des Blitzturnieres gegen Ipswich Town mit 0:1 verloren hatte, bereits zurückgegriffen – Romano Schmid komplettierte die vorderste Reihe. Ducksch war es dann, dem gleich die erste gute Chance der Partie gehörte, doch nach Ablage von Füllkrug scheiterte der Angreifer am gegnerischen Keeper (5.). Fast im direkten Gegenzug wurde Timo Werner steil geschickt, der sprintstarke Nationalspieler zielte aber ebenfalls zu ungenau (6.). Kurz darauf musste Jiri Pavlenka erst eine Parade gegen Leipzigs Neuzugang Lois Openda zeigen (9.), dann vereitelte der Tscheche eine dicke Werner-Chance (19.).

Ilia Gruev trifft den Pfosten, Romano Schmid vergibt kläglich bei Werder Bremens Testspiel gegen RB Leipzig

Der Champions-League-Teilnehmer zeigte insgesamt die bessere Spielanlage, doch auch Werder Bremen blieb gefährlich. Nach einem schönen Füllkrug-Pass hätte Schmid eigentlich treffen müssen, doch er schoss aus wenigen Metern Entfernung genau auf den Torhüter (23.). Nach dem Seitenwechsel taten die Leipziger weiterhin etwas mehr für das Spiel, glänzten dabei aber keineswegs. Werder streute dagegen zunächst noch zu viele leichte Ballverluste in den eigenen Spielaufbau ein. Zur Führung hätte es dennoch fast gereicht, ein schöner Schlenzer von Ilia Gruev landete aber nur am Pfosten (44.). Danach hätte Schmid eigentlich einen Elfmeter bekommen müssen, doch der Unparteiische, der zuvor schon bei kniffligen Situationen im Bremer Strafraum nicht gepfiffen hatte, blieb seiner Linie treu und zeigte auch dieses Mal nicht auf den Punkt. Im Nachsetzen traf Manuel Mbom den Ball dann nicht richtig und so war auch diese Gelegenheit vertan (48.). Kurz vor dem Ende zögerte dann Nicolai Rapp bei einem Distanzschuss zu lang (56.) – und damit war das torlose Remis gegen RB Leipzig perfekt.

„Im ersten Spiel hat uns die Tiefe und beim Anlaufverhalten ein wenig die Intensität beim Durchschieben gefehlt“, bilanzierte Ole Werner später. „Als wir es dann in der zweiten Hälfte gemacht haben, haben wir uns direkt gute Torchancen herausgespielt.“ Insgesamt zeigte sich der 35-Jährige mit dem Gezeigten einverstanden. „Wir wollten die Dinge sehen, die wir uns in den letzten Tagen erarbeitet haben und ich denke, dass das phasenweise zu erkennen war.“

SV Werder Bremen: Pavlenka – Rapp, Stark, Pieper, Mbom, Gruev, Opitz, Bittencourt, Schmid, Füllkrug, Ducksch

Werder Bremen gegen Ipswich Town: Dawid Kownacki trifft auch im vierten Testspiel

SV Werder Bremen – Ipswich Town 1:1: Die zweite Bremer Partie begann mit einem komplett veränderten Personal – und einer Mannschaft, die unbedingt ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollte. Werder startete forsch, hätte früh durch ein Eigentor in Führung gehen können. Ein paar Augenblicke später probierte es Niklas Schmidt aus der Distanz, doch sein schöner Versuch wurde gerade noch vom Keeper über die Latte gelenkt (5.). Im nächsten Anlauf war das 1:0 dann aber fällig – wenn auch dank gütiger Mithilfe der Briten. Torhüter Cieran Slicker hatte den Ball eigentlich schon sicher, wurde beim Abfangen aber von einem Mitspieler gerempelt. Dawid Kownacki schaltete blitzschnell und versenkte die fallen gelassene Kugel im Kasten (12.). Es war schon der fünfte Treffer des polnischen Stürmers während der Vorbereitung.

Die Qualitätsunterschiede zwischen beiden Teams waren im weiteren Verlauf klar zu erkennen. Ipswich Town agierte ungenau und leistete sich allerlei Fehler. Werder Bremen tat sich jedoch ein wenig schwer damit, diese Schwächen konsequenter zu bestrafen. So dauerte es bis zur 28 Minute, ehe es mal wieder gefährlich wurde. Jens Stage setzte einen Schuss aus knapp 16 Metern aber knapp neben das gegnerische Gehäuse.

Werder Bremen-Trainer Ole Werner ärgert sich über „dummes Gegentor“ im Testspiel gegen Ipswich Town

Im zweiten Abschnitt steigerte sich das Niveau nicht wirklich – und trotzdem kamen die Engländer zum Ausgleich. Werder Bremen verteidigte an der Torauslinie viel zu sorglos, von dort landete der Ball ungehindert wieder an der Strafraumgrenze, wo Greg Leigh von Ipswich Town keinerlei Probleme hatte abzuschließen (39.). Und die Bremer blieben auch in der Folgezeit lethargisch, Offensivszenen gab es quasi keine mehr, es mangelte fast komplett an der nötigen Aktivität. Erst als Oliver Burke, der erneut als rechter Schienenspieler aufgeboten wurde, etwas Druck machte, gab es einen Hochkaräter. Der Schotte passte zu Nick Woltemade, der wiederum auf Cimo Röcker ablegte – dessen Versuch mit der Hacke aber gerade noch von der Linie gekratzt wurde (49.). Somit blieb es beim 1:1 – und der Pokal ging an den Traditionsverein von der Insel. „Die erste Halbzeit war eine gute bis ordentliche von uns, da hat eigentlich nur das zweite Tor gefehlt“, erklärte Christian Groß, der dieses Mal den zentralen Part der Abwehrkette übernommen hatte. „Im zweiten Abschnitt haben wir dann die Zielstrebigkeit verloren und ein dummes Gegentor bekommen.“ Ganz ähnlich argumentierte Ole Werner: „Ärgerlich ist vor allem, dass wir nicht zu null gespielt haben, weil es möglich gewesen wäre.“ Mit Blick auf die beiden Unentschieden resümierte er: „So sammelt man seine Erkenntnisse, insgesamt bin ich zufrieden.“

SV Werder Bremen: Zetterer – Jung, Groß, Salifou, Röcker (56. Ihendu), Stage, Schmidt, Burke, Woltemade, Njinmah, Kownacki

Weiter mit dem Liveticker:

Werder Bremen-Testspiel gegen RB Leipzig und Ipswich Town im DeichStube-Liveticker

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen RB Leipzig und Ipswich Town: Alle Tore, News und Infos vom Testspiel-Turnier in Innsbruck - heute alles live im Liveticker der DeichStube. Endstände: Werder 0:0 Leipzig, Werder 1:1 Ipswich.

>>> LIVETICKER AKTUALISIEREN <<<

18.13 Uhr: Das Spiel ist vorbei! Werder kommt gegen Ipswich nicht über ein Unentschieden hinaus. Die Bremer waren zwar die bessere Mannschaft, doch der englische Zweitligist hat seine Chance eiskalt genutzt und Werder für eine Nachlässigkeit bestraft. Damit gewinnt Ipswich Town dieses Turnier, während die Grün-Weißen auf dem zweiten Platz landen. Das war‘s mit dem Liveticker - alles Weitere zum Spiel lest ihr in Kürze hier in der DeichStube!

57. Minute: Burke hat auf rechts enorm viel Platz, doch die Flanke des Schotten misslingt völlig und fliegt weit hinter das gegnerische Tor.

55. Minute: Schmidt schießt aus der zweiten Reihe. Der Ball wird zur Ecke abgefälscht. Währenddessen wird Daniel Ihendu für Cimo Röcker eingewechselt.

54. Minute: Sollte es bei diesem Spielstand bleiben, dann würde Ipswich Town diese Turnier gewinnen. Werder wäre Zweiter und Leipzig auf dem letzten Platz.

Werder Bremen gegen Ipswich Town im Liveticker: Cimo Röcker verpasst die erneute Führung

49. Minute: Riesenchance für Werder! Woltemade wird klasse freigespielt und behält im Strafraum die Übersicht. Sein Pass findet Röcker, doch der Hakenversuch des 29-Jährigen wird auf der Linie geklärt. Das wäre natürlich ein wunderschönes Tor gewesen.

45. Minute: Aktuell ist das Spiel sehr zerfahren. Werder kommt nicht mehr wirklich vor das gegnerische Tor.

42. Minute: Wirklich verdient ist der Ausgleich nicht. Werder hatte bis dato die besseren Chancen und auch die reifere Spielanlage.

39. Minute: Der Ausgleich durch Ipswich Town und das ging zu einfach. Der Ball gelangt in den Strafraum und Leigh kann problemlos aus wenigen Metern einschießen. Zetterer ist chancenlos.

35. Minute: Jetzt wieder Werder: Kownacki wird im Strafraum eigentlich gut frei gespielt, doch der Pole kann den Ball nicht richtig kontrollieren und der Angriff verpufft.

34. Minute: Werder pennt bei einem Einwurf und so kommt Ladapo in den Bremer Strafraum. Seinen Schuss aus spitzem Winkel kann Zetterer zur Ecke klären.

33. Minute: Ipswich kommt erstmals im zweiten Durchgang in Werders Strafraum, doch Salifou wird zu Fall gebracht - Stürmerfoul.

Werder Bremen-Testspiel gegen Ipswich Town im DeichStube-Liveticker: Zweite Halbzeit läuft

31. Minute: Weiter geht‘s! Der Ball in Halbzeit zwei rollt!

17.33 Uhr: Halbzeit! Werder geht mit einem 1:0 in die Pause und das ist absolut verdient. Mit etwas mehr Glück hätten die Bremer sogar noch höher führen können.

28. Minute: Und da ist Werder schon wieder! Njinmah spielt den Ball scharf in den Strafraum, von wo Woltemade den Ball auf das Tor bringt. Der Schuss kann aber geklärt werden. doch Stage ist wach und bringt den Abpraller erneut auf das Tor. Die Kugel rauscht haarscharf am Tor vorbei.

26. Minute: Beide Teams haben das Tempo etwas rausgenommen. Ipswich bringt den Ball aber von rechts in den Bremer Strafraum, wo Salifou über den ball schlägt. Zetterer hat aber aufgepasst und den Ball aufgenommen.

22. Minute: Schöner langer Ball von Schmidt, der den gegnerischen Torhüter damit fast überrascht. Doch der 23-Jährige kann die Kugel im Nachfassen festmachen.

19. Minute: Schade! Schöner Flugball von Anthony Jung, den Justin Njinmah nur um Haaresbreite verpasst.

18. Minute: Kurze Unterbrechungspause, weil ein Spieler von Ipswich am Boden liegt und behandelt werden muss. Es scheint für Burges aber weiterzugehen.

16. Minute: Ipswich hat zwei Ecken hintereinander, doch Werder kann die Hereingaben jeweils klären.

13. Minute: Nächste Chance für Werder! Erneut setzt sich Burke auf rechts durch und spielt den Ball auf Njinmah, der das Leder aber am rechten Pfosten vorbeischießt.

Werder Bremen-Testspiel gegen Ipswich Town: Dawid Kownacki erzielt das Führungs-Tor

12. Minute: Burke flankt den Ball von rechts in den Strafraum und der Torwart von Ipswich will den Boll fangen. Dem 23-Jährigen flutscht der Ball aber durch die Finger und Werders Neuzugang köpft den Ball aus kurzer Distanz ins Netz.

12. Minute: Tooor für Werder! Kownacki mit der Führung!

9. Minute: Nach einer intensiven Anfangsphase hat sich das Spielgeschehen etwas beruhigt.

5. Minute: Schöner Distanzschuss von Schmidt! Der Ball wird vom gegnerischen Keeper aber über die Latte gelenkt. Die anschließende Ecke bringt dann nichts ein.

4. Min: Erste dicke Chance für Werder! Schmidt bringt die Ecke rein, Burke köpft aus kurzer Distanz aufs Tor - doch Slicker kann den Einschlag verhindern.

3. Min: Werder beginnt forsch und hat mehr Ballbesitz als der englische Zweitligist. Burke holt über rechts die erste Ecke raus.

1. Min: Anpfiff! Das Testspiel zwischen Werder und Ipswich Town läuft! Mit dieser Startelf startet Werder ins zweite Spiel: Zetterer - Salifou, Groß, Jung - Njinmah, Stage, Röcker - Woltemade, Schmidt - Burke, Kownacki.

17.00 Uhr: Derweil steht der Anpfiff im zweiten Testspiel zwischen Werder Bremen und Ipswich Town kurz bevor. Beide Teams sowie das Schiedsrichterteam haben soeben das Spielfeld betreten.

Das Testspiel zwischen Werder Bremen und RB Leipzig im Liveticker nachlesen:

16.54 Uhr: Und dann ist Schluss! in einem sehr chancenreichen Spiel trennen sich Werder und Leipzig mit einem torlosen Remis.

59. Minute: Noch einmal eine gefährliche Flanke der Leipziger, doch Stark kann die scharfe Hereingabe von Raum klären.

58. Minute: Ducksch wird auf links sehr gut von Schmid freigespielt, doch der Stürmer kann den Platz nicht nutzen und bringt den Ball kläglich in die Mitte. Blaswich kann die Kugel problemlos aufnehmen.

56. Minute: Rapp mit einer klasse Balleroberung. Der Verteidiger marschiert in Richtung Leipziger Tor, zögert aber zu lange mit dem Abschluss und wird letztlich geblockt. Da war mehr drin.

54. Minute: Mal wieder Leipzig: Werner kommt rechts im Strafraum frei zum Abschluss, doch sein Lupfer geht knapp einen Meter neben das Tor.

53. Minute: Gruev beißt noch einmal auf die Zähne und kann das Spiel doch fortsetzen.

51. Minute: Jetzt sitzt Ilia Gruev auf dem Boden und signalisiert, dass es für ihn wohl nicht mehr weitergeht.

49. Minute: Das muss schon wieder die Führung für Werder sein! Schmid wird klasse von Ducksch freigespielt, der den Torwart umkurvt. Der Winkel wird allerdings zu spitz. Schmid behält jedoch die Übersicht und findet Mbom im Zentrum. Der Verteidiger bringt den Ball aber mit zu wenig Druck auf das Tor und die Kugel kann kurz vor der Linie geklärt werden. Eine kuriose Szene.

47. Minute: Jetzt erhöht Leipzig wieder den Druck und kesselt Werder am eigenen Strafraum ein.

44. Minute: Gruev an den Pfosten! Füllkrug legt ab und der Bulgare zirkelt den Ball aus 17 Metern wunderschön auf das Tor. Doch der Ball landet am Aluminium.

43. Minute: Erneut Glück für Werder: Opitz bringt Henrichs im Strafraum zu Fall, doch erneut bleibt die Pfeife des SChiedsrichters stumm.

41. Minute: Werder übt Druck auf Blaswich auf und wird fast belohnt. Doch Schmids Lupf-Versuch aus 20 Metern wird von der Leipziger-Defensive geblockt.

39. Minute: Aktuell ist das Spiel sehr wild - Werder hat mehrere Torschussmöglichkeiten, doch am Ende verliert Ducksch den Ball und die Bremer laufen in einen Konter, den Leipzig aber nicht nutzen kann.

37. Minute: Nächste gefährliche Freistoß-Chance für Leipzig von der rechten Seite , doch Pavlenka kann den Ball von Simmons problemlos abfangen.

35. Minute: Ein Mega-Fehlpass von Stark, doch die Leipziger können das Ggeschenk nicht annehmen und vertendeln den Ball in der Bremer Hälfte.

Werder Bremen-Testspiel gegen RB Leipzig im DeichStube-Liveticker: Die zweite Halbzeit läuft

33. Minute: Xavi Simmons marschiert unbedrängt durch das Mittelfeld und wird im Bremer Strafraum gelegt. Da hätte es durchaus Elfmeter geben können.

31. Minute: Kurze Spielunterbrechung, denn Openda ist kurz auf dem Rasen liegen geblieben und muss behandelt werden. Doch der Leipziger Neuzugang steht wieder und kann weiterspielen.

31. Minute: Und schon geht‘s weiter! Leipzig eröffnet die zweite Halbzeit.

16.18 Uhr: Und dann ist Halbzeit. Es geht mit einem torlosen Remis in die Pause, doch beide Teams hatten enorm große Chancen und hätten jeweils ein- bis zweimal treffen können.

29. Minute: Der Ball landet nach einer Ecke bei Bittencourt, der den Ball mit der Brust annimmt und das Leder aus 17 Metern über den Kasten der Leipziger hämmert.

28. Minute: Erste Gelbe Karte für Simmons. Der Leipziger steigt Rapp auf den Fuß und wird dafür vom Schiedsrichter bestraft.

Werder Bremen-Testspiel gegen RB Leipzig im DeichStube-Liveticker: Romano Schmid vergibt kläglich

25. Minute: Während das offensive Spiel von Werder Bremen bisher wirklich gut aussieht, macht die Defensive erneut keinen stabilen Eindruck.

23. Minute: Und das muss das 1:0 für Werder sein! Ein wunderschöner Angriff: Der Ball landet über Gruev und Füllkrug bei Schmid, der alleine auf das Leipziger Tor zuläuft, doch mit einem kläglichen Schuss an Blaswich scheitert. Die anschließende Ecke bringt dann nichts ein.

20. Minute: Leipzig hat hier das Kommando eindeutig übernommen und kommt einigen Flanken und Abschlüssen.

19. Minute: Pavlenka mit einer Riesentat! Werner kommt ganz frei aus acht Metern zum Schuss, doch Werders Schlussmann hält überragend.

15. Minute: Die Abstimmung zwischen den Ketten passt aktuell nicht wirklich bei Werder, dadurch kommt Leipzig immer wieder gefährlich in die Zwischenräume.

14. Minute: Leipzig gerade mit einem kleine Flanken-Festival, doch bisher werden alle Bälle von der Werder-Abwehr relativ problemlos geklärt.

11. Minute: Es geht hier ordentlich zur Sache! Mbom wird von David Raum abgeräumt und bleibt kurz liegen, kann aber weiterspielen.

9. Minute: Nächste starke Parade von Pavlenka! Openda zieht aus 20 Metern ab, doch der Tscheche macht sich lang und klärt zur Ecke. Diese kann Mbom entschärfen.

7. Minute: Sowohl Werder als auch Leipzig geben hier Vollgas! Bisher ist das Tempo bei beiden extrem hoch und die Teams suchen immer wieder den Weg nach vorne.

5. Minute: Die erste richtig dicke Chance für Werder! Ducksch wird mit einer flachen Hereingabe von Mbom bedient und scheitert aus kurzer Distanz am Keeper. Im Gegenzug hat Leipzig eine große Chance durch Werner, doch Pavlenka ist auf dem Posten und kann die Großchance vereiteln.

Werder Bremen-Testspiel gegen RB Leipzig im DeichStube-Liveticker: Das Spiel läuft

2. Minute: Erste gefährliche Freistoßsituation von der linken Seite für Leipzig, doch Niclas Füllkrug kann die Flanke entschärfen.

1. Minute: Werder stößt an und das erste Spiel gegen RB Leipzig läuft!

15.40 Uhr: So, die erste Partie ist rum, der englische Zweitliga-Aufsteiger gewinnt tatsächlich mit 1:0 gegen den Champions-League-Teilnehmer aus der Bundesliga. Reicht jetzt aber auch, wir wollen endlich Werder sehen. Geht gleich los hier.

15.37 Uhr: Der verletzte Naby Keita ist natürlich auch in Innsbruck am Start. Die Werder-Fans haben den Topzugang selbstverständlich schnell auf der Tribüne entdeckt - eine kleine Autogramm-Session ist die logische Folge.

15.31 Uhr: Tor für Ipswich! Bisher ist RB Leipzig spielbestimmend, doch Ipswich bekommt auf der linken Seite etwas Platz und kann den Ball unbedrängt in den Strafraum flanken, wo George Hirst hochsteigt und den Ball mit Hilfe der Unterkante der Latte per Kopf im Tor unterbringt.

15.26 Uhr: Wirklich hochklassig ist das hier übrigens nicht, was RB Leipzig und Ipswich Town in der ersten Begegnung des Blitzturnieres anbieten. Das 0:0 ist mehr als gerechtfertigt, die Partie ziemlich öde. Immerhin: Auf der Gegentribüne werden die angereisten Fans der Sachsen nicht müde, Gesänge anzustimmen. Ja, richtig gelesen. Das gibt es tatsächlich.

15.18 Uhr: In einer knappen halben Stunde geht es los und die Bremer wärmen sich bereits intensiv auf - jedoch nicht im, sondern auf einem Platz vor dem Stadion. Kleiner Spoiler: Werder ist heute als „weißes Ballett“ unterwegs und laufen auch in Innsbruck mit dem neuen Auswärtstrikot auf.

15.17 Uhr: Beim SV Werder werden Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch in diesem Sommer zum ersten Mal gemeinsam in einem Testspiel auf dem Platz stehen. Bislang hatte Trainer Ole Werner mehrere Kombinationen im Angriff ausprobiert, nun dürfen die „hässlichen Vögel“ wieder gemeinsam auf Torejagd gehen.

15.13 Uhr: RB Leipzig hat seine potenziell stärkste Startelf übrigens auf beide Teams aufgeteilt. So laufen gegen Ipswich unter anderem Josko Gvardiol, Emil Forsberg oder Kevin Kampl auf, andere Leistungsträger wie Timo Werner und Willi Orban stehen dagegen erst gegen Werder auf dem Platz.

15.00 Uhr: Zur Halbzeit steht es zwischen Ipswich Town und RB Leipzig 0:0. Die Leipziger hatten in der Anfangsphase eine gute Chance durch Benjamin Sesko besessen, ansonsten lieferten sich beide Teams einen unspektakulären ersten Durchgang.

Werder Bremen gegen RB Leipzig und Ipswich Town im Liveticker: Das sind die beiden Bremer Aufstellungen

14.45 Uhr: Unterdessen hat der SV Werder Bremen seine beiden Aufstellungen für die Testspiele gegen RB Leipzig und Ipswich Town bekanntgegeben. Folgende Startelf schickt Trainer Ole Werner gegen Leipzig auf den Rasen: Pavlenka - Rapp, Stark, Pieper - Mbom, Gruev, Opitz - Bittencourt, Schmid - Füllkrug, Ducksch. Die Startelf gegen Ipswich lautet: Zetterer - Salifou, Groß, Jung - Njinmah, Stage, Röcker - Woltemade, Schmidt - Burke, Kownacki.

14.37 Uhr: Der Rasen sieht - gelinde gesagt - ziemlich mitgenommen aus. Wie bei einem Flickenteppich wurden etliche Stellen mit mit neuem Grün versehen. Darüber hinaus sind schemenhaft noch die Markierungen eines Footballfeldes zu erkennen. Hier ging es kürzlich wohl noch ordentlich zur Sache.

14.29 Uhr: Die Mannschaften sind da - ebenso wie ein strahlender Pokal, der vor dem Spielertunnel aufgebaut wurde. Mal sehen, ob die Bremer das Ding nachher mitnehmen und in die heimische Vitrine verfrachten dürfen.

14.26 Uhr: Gleich beginnt das erste Duell des Tages, RB Leipzig trifft auf den englischen Zweitligisten Ipswich Town. Die meisten- Werder-Profis machen es sich erst einmal auf der Tribüne bequem und schauen sich die Partie gleich von dort an.

14.15 Uhr: Herzlich Willkommen im Liveticker zum Doppeltest des SV Werder Bremen gegen RB Leipzig und Ipswich Town. Der Werder-Bus ist bereits angekommen, die Spieler schauen sich im Tivoli-Stadion um. Daniel Ihendu und Anthony Jung, die beide eine Vergangenheit bei RB Leipzig haben, unterhalten sich erst einmal ausgiebig mit dem dortigen Kapitän Willi Orban. Auch Romano Schmid pflegt ein paar Kontakte.

Der SV Werder Bremen gegen RB Leipzig und Ipswich Town im Liveticker: Anpfiff der beiden Testspiele beim Blitzturnier im Tivoli-Stadion von Innsbruck ist am heutigen Freitag um 15.45 Uhr und um 17.00 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 14.15 Uhr mit der Startelf-Aufstellung des SVW und ersten Eindrücken rund um das erste Spiel zwischen RBL und Ipswich. Alle Tore, News und Infos vom Testspiel-Turnier gibt es dann hier live im Liveticker der DeichStube.

Weiter mit dem Vorbericht:

Ein Doppeltest als Schlussakkord: Werder Bremen trifft in Innsbruck auf RB Leipzig und Ipswich Town

Doppeltest für den SV Werder Bremen zum Abschluss des Trainingslagers im Zillertal: In Innsbruck geht es für die Mannschaft von Trainer Ole Werner am Freitag (ab 15.45 Uhr im DeichStube-Liveticker) gegen RB Leipzig und Ipswich Town - der Vorbericht zum Blitzturnier.

Zell am Ziller – Das Tivoli-Stadion in Innsbruck kennen die meisten Profis des SV Werder Bremen bereits ganz gut, dort duellierte sich der Bundesligist im vergangenen Jahr während des Zillertal-Trainingslagers mit dem türkischen Erstligisten Besiktas Istanbul. Unweit des Bergisel mit seiner legendären Skisprungschanze sind die Grün-Weißen dieses Mal sogar doppelt gefordert. Am Freitag tritt die Mannschaft von Trainer Ole Werner zu einem Blitzturnier an, Gegner sind RB Leipzig und der englische Zweitligist Ipswich Town. Um 14.30 Uhr ertönt der erste Anpfiff für das direkte Duell der beiden Konkurrenten, ab 15.45 Uhr (alle Infos im Live-Ticker der DeichStube) ist dann Werder gegen die Sachsen erstmals gefordert. Um 17 Uhr geht es gegen das Team von der Insel. Gespielt wird jeweils über 2x30 Minuten.

Blitzturnier im Liveticker: Werder Bremen mit Testspielen gegen RB Leipzig und Ipswich Town

„Es sind zwei gute Tests. Wir haben hier im Zillertal viel einstudiert, in Innsbruck wird man dann gegen zwei richtig gute Gegner sehen, wie es funktioniert“, sagt Werder-Innenverteidiger Amos Pieper. „Wir freuen uns darauf und wollen das hier als gelungen abschließen.“ Der Österreich-Trip ist zwar für den SV Werder Bremen mit dem Schlusspfiff noch nicht unmittelbar beendet, nach einer weiteren Nacht im Teamhotel in Zell am Ziller geht es am Samstag aber zügig in Richtung Heimat.

Werder Bremen-Testspiele im Live-Ticker: Testspiel-Turnier in Innsbruck gegen RB Leipzig und Ipswich Town

Während RB Leipzig ein alter Bekannter aus dem Ligabetrieb für den SV Werder Bremen ist, ist Ipswich Town ein alles andere als alltäglicher Gegner. Dem Zufall wird im Testspiel trotzdem nichts überlassen, Amos Pieper hat bereits verraten, dass es zur Vorbereitung ein paar Videos des Gegners als Anschauungsmaterial gab. In der vergangenen Saison hat der britische Traditionsclub als Tabellenzweiter der drittklassigen League One den Aufstieg in die Championship geschafft. Die größten Erfolge des Vereins aus dem Osten Englands gab es mit dem Gewinn der Meisterschaft 1961/62 sowie dem Triumph im UEFA-Pokal 1981. Wer nicht vor Ort im Stadion dabei sein kann, wird auf Werders YouTube-Kanal kostenlos mit Live-Bildern von den Testspielen versorgt. (mbü)