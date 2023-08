Der Mann für die harten Momente: Werder-Coach Werner schätzt Stages Stärken - weiß aber auch um dessen Defizite

Von: Malte Bürger

Jens Stage spielte eine überzeugende Vorbereitung bei Werder Bremen - Trainer Ole Werner lobt den Dänen für seine Stärken, weiß aber auch um dessen Defizite. © gumzmedia

Jens Stage überzeugte in der Vorbereitung des SV Werder Bremen und belohnte sich dank seiner aggressiven und intensiven Spielweise im Testspiel gegen Racing Straßburg mit einem Tor. Ole Werner weiß um die Stärken des 26-jährigen Dänen, weist aber auch auf dessen Defizite hin!

Bremen - Der Plan war in diesem Moment richtig gut aufgegangen. Die Stürmer des SV Werder Bremen hatten frühzeitig Druck auf den Gegner gemacht – und der wusste sich dann plötzlich einfach nicht mehr zu helfen. Die Folge war ein haarsträubender Fehlpass im Aufbauspiel von Racing Straßburg, den Mittelfeldakteur Jens Stage nach einem aggressiven Sprint samt Balleroberung zur zwischenzeitlichen Führung im jüngsten Testspiel beim französischen Erstligisten hatte nutzen können. Zwar gab es am Ende noch eine 1:2-Niederlage für die Bremer, doch Stage hatte ein weiteres Ausrufezeichen im Werder-Trikot gesetzt. Nicht nur in dieser Szene. Denn gleich mehrfach schmiss sich der Däne energisch in die Zweikämpfe. Trainer Ole Werner wollte die kleine Kraftdemonstration des Werder-Profis trotzdem nicht überbewerten.

Werder Bremens Ole Werner über Jens Stage: „Er kann sich nach wie vor noch in Situationen mit dem Ball steigern“

„Jens ist grundsätzlich jemand, der uns über seine Robustheit und körperliche Spielweise Elemente gibt“, sagte Ole Werner, der aber auch darauf verwies, dass die positiven Eindrücke einer Vorbereitung erst noch im Laufe einer Saison bestätigt werden müssen. Und dass die negativen Details, von denen es bei Jens Stage eben auch welche gebe, am besten weiter verblassen. „Er kann sich nach wie vor noch in Situationen mit dem Ball steigern“, erklärte der 35-jährige Cheftrainer des SV Werder Bremen, „aber trotzdem bringt er diese Intensität auf den Platz. Die hat uns letztes Jahr schon geholfen und die wird uns sicherlich auch von Beginn an in dieser Saison helfen.“

Stage selbst freut sich bereits, dass die Vorbereitung jetzt ein Ende hat und er endlich wieder in Pflichtpartien vollen Einsatz zeigen darf. „Ich versuche immer, aggressiv zu sein. Wir haben viele gute Fußballspieler mit verschiedenen Kompetenzen im Kader – und ich muss eben aggressiv sein, denn damit kann ich der Mannschaft am meisten helfen“, meinte der 26-Jährige, dem die mitunter harte Gangart der Straßburger zuletzt zwar auch nicht immer gefiel, sie aber auch irgendwie nicht missen wollte. „Wir müssen nächste Woche bereit sein“, betonte der Mittelfeldprofi des SV Werder Bremen mit Blick auf das anstehende Pokalspiel bei Drittligist Viktoria Köln (Samstag, 15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker), „und das klappt besser mit einem intensiven Spiel davor. Ein klassischer Sommerkick war es jedenfalls nicht“, meinte er und lachte. „Schön und ein bisschen hart, aber das ist eben Fußball.“ Ganz so, wie Jens Stage ihn mag. (mbü)