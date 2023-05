Ole Werners Plan mit Werder Bremen – und eine deutliche Forderung

Von: Björn Knips

Ole Werners Vertrag bei Werder Bremen läuft „nur“ noch bis 2024, doch eine langfristige Verlängerung scheint wahrscheinlich. © IMAGO/Jan Huebner

Noch ein Jahr läuft der Vertrag von Ole Werner. Bezüglich einer langfristigen Verlängerung beim SV Werder Bremen hat der Coach eine klare Tendenz, aber auch eine deutliche Forderung.

Bremen – Nach dem Schlussakt in der Bundesliga verabschiedete sich Ole Werner erst mal für ein paar Tage ins Privatleben. Erst danach wird er sich mit dem SV Werder Bremen über eine langfristige Verlängerung seines Vertrags unterhalten. Durch den Klassenerhalt hatte sich sein aktuelles Arbeitspapier automatisch um eine Spielzeit erweitert. Aber beide Seiten wollen mehr. Und Werner hat vor seiner Abreise noch deutlich gemacht, worauf es ihm beim SV Werder besonders ankommt und was unbedingt bewahrt werden muss.

Verlängert Ole Werner bei Werder Bremen? „Habe nicht die Vorstellung, morgen woanders sein zu müssen“

„Wir hatten in der Sache nie Druck. Der Vertrag hat sich ja bei Erreichen des Saisonziels verlängert“, berichtete Ole Werner und betonte: „Die Zusammenarbeit war erfolgreich und ich glaube auch, dass wir die Herausforderungen, die vor uns liegen, gemeinsam meistern können. Ich habe nicht die Vorstellung, morgen woanders sein zu müssen. Es gibt kein Zögern, kein Hinhalten oder Taktieren.“

Gut möglich also, dass da schon in den nächsten Tagen bei Werder Bremen etwas verkündet wird. Wie sehr Ole Werner seinem Club nach eineinhalb Jahren inzwischen nähergekommen ist, zeigt seine Auseinandersetzung mit der besonderen Situation an der Weser – mit großer Erwartung und kleinem Budget. Wie kann die finanziell bessergestellte Konkurrenz in Schach und vielleicht sogar wieder überholt werden? „Es braucht eine klare Idee, wie man Fußball spielen will. Weil man nur so die Spieler findet, die zu der Idee passen und die vielleicht woanders, wo eine andere Idee ist, nicht so gesehen werden“, antwortete Werner und fügt als weitere wichtige Zutat für den Erfolg an: „Man braucht vor allem in der Zusammenarbeit aller Mitarbeiter eine konstruktiv kritische Auseinandersetzung mit den Prozessen.“

Ole Werner deutlich: „Werder Bremen ist offensiver Fußball“

In einem Punkt herrsche aber im kompletten Club stets Einigkeit, betonte Ole Werner: „Werder Bremen ist offensiver Fußball.“ Und er verbindet das mit einer klaren Forderung, daran nie zu rütteln: „Wenn du Fan von Werder Bremen bist und nicht aus Bremen kommst, dann deshalb, weil die Mannschaft offensiv mit offenem Visier spielt. Für mich ist das die Werder-Bremen-DNA. Wenn man die verliert, dann fehlt eine ganze Menge, was die Faszination dieses Vereins ausmacht.“ Bei anderen Vereinen seien andere Dinge wichtiger, sie würden sich wie zum Beispiel der FC Schalke 04 als Malocherclub sehen, bei dem der Fußball erst mal gearbeitet werden muss.

Ole Werner ist aber auch ein Vernunftmensch und kein Freund von Harakiri. „Spektakel heißt nicht, jede Woche zwei Gegentore zu bekommen“, betonte er. Wohl wissend, dass sich dagegen kaum anstürmen lässt, wie diese Spielzeit mit zehn Partien in Folge mit mindestens zwei Gegentreffern gezeigt hat. In der Phase gab es nämlich nur einen Sieg. Auch damit will sich Werner in den nächsten Tagen in seiner Analyse mit den Verantwortlichen bei Werder Bremen beschäftigen. Richtigen Urlaub gönnt sich der 35-Jährige erst in der zweiten Juni-Hälfte. (kni)