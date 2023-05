Gute Taten, schlechte Taten – Werners Werder-Analyse: „Klassenerhalt, Marktwertplus, Spieler entwickelt“

Von: Björn Knips

Werder Bremens Trainer Ole Werner spricht in seiner Saison-Analyse über den Klassenerhalt, das Marktwert-Plus bei seinen Spielern und die Bremer Heimschwäche. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen hat die Bundesliga-Saison auf dem 13. Tabellenplatz beendet, in der Rückrunde aber viele Punkte liegengelassen. In seiner Analyse spricht Trainer Ole Werner über die möglichen Gründe für die schwache zweite Saisonhälfte, über die Bremer Heimschwäche und das Marktwertplus.

Bremen – Ole Werner ist nun wahrlich nicht dieser Typ aus der bekannten Sparkassen-Werbung, der sein Erreichtes demonstrativ mit Fotos auf den Tisch knallt: „Mein Haus, mein Auto, mein Boot.“ Doch in seiner großen Saison-Analyse betont der Trainer des SV Werder Bremen schon sehr deutlich, dass es aus seiner Sicht „eine erfolgreiche Saison“ des Aufsteigers war – und das nicht nur wegen des Klassenerhalts als Tabellen-13. mit 36 Punkten. Der 35-Jährige erklärt aber auch, warum es in der Rückrunde nicht mehr so gut lief und es daheim so wenige Punkte wie an keinem anderen Bundesliga-Standort gab.

Werner beginnt mit einem Geständnis: „Es war eine intensivere, eine schwierigere Saison mit mehr Hindernissen als die letzte.“ Und der Coach lässt sogleich ein großes Lob folgen: „Deshalb ist die Leistung der Mitarbeiter und der Spieler mindestens genauso hoch, vielleicht sogar noch höher einzuordnen als beim Aufstieg.“ Der wurde allerdings ausgelassener gefeiert als der Klassenerhalt, was wohl auch an der fehlenden Dramatik lag. Ole Werner spricht mit Blick auf die Platzierungen in der Tabelle von einer „komplett sorgenfreien Saison“, was nachvollziehbar ist, denn Werder Bremen belegte nie einen Abstiegsplatz – durchaus bemerkenswert für einen Aufsteiger. „Unser Schlüssel dafür war, dass wir wieder als Gruppe sehr, sehr gut funktioniert haben. Die Spieler haben sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das ist als Aufsteiger immer die entscheidende Frage“, hebt Werner hervor. Denn nach vielen Siegen eine Liga tiefer würde es deutlich mehr negative Erlebnisse geben. „Darauf waren wir vorbereitet“, sagt der Trainer: „Es darf nicht nach einem Sieg in die eine und nach einer Niederlage komplett in die andere Richtung gehen. Da brauchst du einen Mittelweg, auf dem man gut arbeiten kann. Den haben wir gefunden.“

Werder Bremen-Trainer Ole Werner über zweite Saisonhälfte: „Wir hatten mit vielen Personalproblemen zu kämpfen“

Geholfen habe dabei das Vertrauen in das vorhandene Personal. Alle Stammspieler wurden gehalten. „Dann haben wir geschaut, wer passt charakterlich dazu. Der Plan ist aufgegangen“, urteilt Ole Werner – und meint damit auch das Spielerische. Denn Werder Bremen spielte einfach so weiter und punktete konstant. Nach 13 Spieltagen hatten die Bremer schon 21 Zähler auf dem Konto, schnupperten sogar an den internationalen Plätzen. Doch im neuen Jahr war diese Leichtigkeit weg, letztlich quälte sich Werder ins Ziel. Auch deshalb hielt sich die Freude über den Klassenerhalt in Grenzen. „Wir hatten mit vielen Personalproblemen zu kämpfen und nur noch eine kleine Trainingsgruppe. Dadurch war die Trainingsqualität nicht mehr auf dem Niveau, wie wir uns das gewünscht haben“, erklärt Werner. Diese Intensität unter der Woche sei aber oftmals entscheidend in den besonderen Momenten auf dem Platz. Trotzdem habe die Mannschaft in jedem Spiel mitgehalten und die Möglichkeit besessen zu gewinnen – mit Ausnahme der Partien in Köln (1:7) und Frankfurt (0:2), so Werner. „Wenn du drei, vier Wochen richtig schlecht spielst, dann bekommst du ein schlechtes Gefühl, aber das hatte ich die gesamte Saison nicht.“

Der personelle Engpass war allerdings auch selbst verschuldet. Im Winter durften Oliver Burke, Nicolai Rapp und Benjamin Goller gehen. Im Gegenzug kam nur Maximilian Philipp zum SV Werder Bremen. „Da spielen auch finanzielle Überlegungen eines Vereins eine Rolle“, sagt Ole Werner und erklärt: „Wir hatten gehofft, dass Felix Agu nicht noch ein halbes Jahr ausfällt und dass Manuel Mbom schon eher als im Frühjahr zur Verfügung steht.“ Es sei zwar letztlich alles gut ausgegangen, „aber Fakt ist, dass wir nicht die Trainingsqualität hatten, um uns schneller und besser weiterzuentwickeln.“

Werder Bremens Trainer Ole Werner: „Wir haben mit das größte prozentuale Marktwertplus aller Bundesligisten“

Mit dieser Aussage spielt Werner einigen Kritikern durchaus in die Karten – aber unfreiwillig. Denn eigentlich kann er den Vorwurf, die Entwicklung der Spieler – gerade der jungen – würde unter seiner Regie zu kurz kommen, nicht nachvollziehen. „Jeder Spieler unseres Kaders hatte Einsätze. Ich glaube nicht, dass das bei jedem Bundesligisten der Fall ist“, sagt Ole Werner und behauptet: „Es gibt bei uns nicht viele Spieler, die gerade in ihrer Karriere nicht in einem positiven Moment sind. Wir haben – auch wenn man damit immer etwas vorsichtig sein muss – mit das größte prozentuale Marktwertplus aller Bundesligisten – nur Union liegt höher.“ Was ein Blick auf das Branchenportal transfermarkt.de bestätigt. Um 31,7 Prozent ist der Wert des Werder-Kaders (aktuell 80,5 Millionen Euro) im Vergleich zum 15. Juli 2022 gestiegen. Bei Mit-Aufsteiger Schalke ging es mit 25,5 Prozent in die andere Richtung. Allerdings: Neben den Knappen (60,4 Millionen Euro) ist nur noch der Kader des VfL Bochum (47,7 Millionen Euro) weniger wert als die Truppe des SV Werder Bremen.

Da ist also noch Luft nach oben. Aber nicht wenige sind auf einem guten Weg, wie Ole Werner anmerkt und dann aufzählt: „Wer ist alles Nationalspieler geworden? Niclas Füllkrug in Deutschland, Romano Schmid in Österreich und Ilia Gruev in Bulgarien. Ein Niklas Schmidt sollte vor zwei Jahren weg und ist jetzt Bundesligaspieler. Marvin Ducksch konnte angeblich nicht Bundesliga spielen und hat jetzt zwölf Tore gemacht. Bei Mitchell Weiser hat jeder gesagt, was wollt ihr mit dem, der ist nie da, der zeigt das nicht mehr. ,Mitch’ spielt seine beste Saison seit Jahren. Milos Veljkovic war wie Füllkrug bei der WM. Es gibt so viele positive Geschichten.“ Dass am Ende der Saison nicht alle Spieler des SV Werder Bremen glücklich seien, gehöre dazu. Aber bei jungen Spielern wie Eren Dinkci oder Dikeni Salifou habe das auch gute Gründe, sie seien einfach nicht über einen längeren Zeitraum fit gewesen. Bei Lee Buchanan spricht Werner von „einem Härtefall“. Da sei die Entscheidung auf der linken Seite oft für den erfahrenen Anthony Jung gefallen, „was auch meistens richtig war, aber vielleicht hätte ich Lee mal früher und öfter von der Kette lassen sollen. Darüber kann man diskutieren“, findet Werner und hält insgesamt fest: „Es ist wichtig für den Verein, Spieler weiterzuentwickeln und dann Ablösen zu generieren. Aus dieser Sicht war es auch ein sehr gutes Jahr.“

Werder Bremens Ole Werner: „Eine gewisse Abhängigkeit von Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch ist ja auch gewollt“

Ein herausragendes Jahr war es sogar für Füllkrug, der sich am Ende die Torjägerkanone sicherte. Auch Ducksch lieferte mit zwölf Toren ordentlich ab. Zwangsläufig stellt sich da die Frage nach der vielleicht zu großen Abhängigkeit von den „hässlichen Vögeln“. Die Antwort fällt Ole Werner ziemlich leicht: „Wenn du mit zwei Spitzen spielst und sehr viel in deinem Spiel auf sie zuschneidest, dann herrscht eine gewisse Abhängigkeit – aber die ist ja auch gewollt. Wir wollen ihre Qualitäten ins Spiel bringen, weil sie Unterschiedsspieler sind. Man kann es Abhängigkeit oder auch die Art und Weise unseres Fußballs nennen.“ Der habe in den vergangenen beiden Spielzeiten gut funktioniert. Und ähnlich reagiert der Coach des SV Werder Bremen auch auf die Kritik, er würde nur einem System vertrauen: „Es ist viel wichtiger, wie man sich in einem System bewegt und dass das nicht immer gleich ist. Es gibt Mannschaften, die zwei Grundordnungen spielen. Aber da weiß ich auch, wann sie die eine und wann die andere spielen. Im modernen Fußball gibt es diese Überraschungen nicht.“

Wie Werder Bremen künftig agiert, kann Ole Werner noch nicht sagen. „Das System wird danach gewählt, welche Spieler zur Verfügung stehen. Das wird man erst am Ende der Kaderplanung sagen können“, so der 35-Jährige. Eines möchte er aber unbedingt ändern: die Heimbilanz. In dieser Tabelle steht Werder mit nur fünf Siegen und zwei Unentschieden ganz unten. „Da haben wir uns teilweise zu sehr locken lassen und vielleicht einen Schritt zu früh Kompaktheit und Kontrolle verloren“, glaubt Werner. Was freilich kein Vorwurf an das nach vorne peitschende Publikum sein soll. Diese Begeisterung möchte der Trainer nicht missen, aber in seiner zweiten Erstliga-Saison würde er gerne auch daheim mehr erreichen, damit seine Bilanz in zwölf Monaten noch besser ausfällt. (kni)