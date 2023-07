Der Stand bei Werder: Weiteres System, mehr Power, aber kaum Neue

Von: Björn Knips

Trainer Ole Werner hat mit dem SV Werder Bremen das Trainingslager im Zillertal abgeschlossen und weiß, woran er bis zum Saisonstart noch mit der Mannschaft arbeiten muss. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen biegt nach dem Trainingslager im Zillertal in die letzte Phase der Vorbereitung ein: Was läuft bereits ganz gut? Woran muss noch gearbeitet werden? Trainer Ole Werner spricht über den aktuellen Stand bei Werder!

Zell am Ziller – Als Christian Groß vor der Rückreise gefragt wurde, was er seiner Frau vom elftägigen Trainingslager im Zillertal erzählen werde, da grinste der Abwehrspieler des SV Werder Bremen: „Erst mal gar nichts, weil mir zuerst meine Kinder in die Arme laufen werden. Denen werde ich dann erstmal ein Küsschen geben. Und wenn sie dann irgendwann schlafen, werde ich meiner Frau das eine oder andere sicherlich erzählen.“ Spektakuläres wird wohl kaum dabei sein, denn die ganz großen Geschichten sind in Österreich nicht passiert – wie zum Beispiel die Ankunft von Neuzugängen. Immerhin wurde ein weiteres System einstudiert und etwas an der Fitness-Schraube gedreht. Werder arbeitet sich durch diese Vorbereitung, liefert ordentliche bis gute Ergebnisse ab – und Trainer Ole Werner benennt schon die nächsten Aufgaben.

Werder Bremens Christian Groß über die Testspiele im neuen Spielsystem: „Ich glaube, es war ganz ansehnlich“

„Die Spieler, die uns zur Verfügung stehen, haben wir auf ein ganz vernünftiges körperliches Niveau gebracht. Das ist in dieser Phase auch das Wichtigste. Ansonsten war mir besonders wichtig, dass wir die ganzen mannschaftstaktischen Aspekte ans Team herangebracht haben“, berichtete Ole Werner. So wurde zuerst das bewährte 3-5-2-System noch einmal gefestigt, dann das neue 3-4-3 intensiv geschult. In der bekannten Grundordnung gab es für den SV Werder Bremen vor gut einer Woche einen am Ende fulminanten 5:2-Sieg gegen den französischen Pokalsieger FC Toulouse, in der Neuordnung dann am Freitag ein 0:0 gegen den Bundesliga-Konkurrenten RB Leipzig und ein 1:1 gegen den englischen Zweitligisten Ipswich Town. „Ich glaube, es war ganz ansehnlich“, urteilte Christian Groß.

Auch sein Chef war mit der Umsetzung der Variante mit vier Mittelfeldspielern und drei Stürmern grundsätzlich zufrieden. Aber natürlich gehe das noch besser, um das Ziel, neue Räume zu bespielen und mehr Tiefe im Spiel zu gewinnen, wirklich zu erreichen. Ob dieses 3-4-3 auch in Pflichtspielen von Beginn an zum Einsatz kommen wird, schloss Ole Werner nicht aus. Das sei von den Gegnern abhängig. „Wie es passt“, meinte der Coach des SV Werder Bremen und räumte mit dem Vorurteil auf, dass drei aufgebotene Stürmer automatisch eine offensivere Ausrichtung bedeuten würden: „Du hast dafür auch zwei Sechser und damit die zentralen Räume besser abgesichert. Und es kommt auch immer darauf an, wie die Spieler ihre Räume aufteilen.“

Fünf Tore in vier Testspielen: Werder Bremens Neuzugang Dawid Kownacki bislang der Gewinner der Vorbereitung

Keine zwei Wochen sind es für den SV Werder Bremen mehr bis zum Pflichtspielstart mit dem DFB-Pokalspiel beim Drittligisten Viktoria Köln – und Ole Werner hat schon alles durchgeplant: „Jetzt geht es vor allem um die Themen um die Strafräume herum - das letzte Drittel vor dem gegnerischen Tor, wie sichern wir unsere Angriffe ab und wie verteidigen wir unseren Strafraum.“ Da wäre es natürlich hilfreich, wenn die zuletzt fehlenden Innenverteidiger Milos Veljkovic und Marco Friedl möglichst bald wieder zur Verfügung stehen würden, genauso wie Außenbahnspieler Mitchell Weiser. Aber auch ohne dieses Trio stand die Abwehr zuletzt gar nicht so schlecht, konnte sich aber auch auf einen starken Keeper Jiri Pavlenka verlassen.

Vorne stach natürlich Dawid Kownacki hervor. Der ablösefreie Neuzugang von Fortuna Düsseldorf hat in jedem seiner vier Spiele für Werder Bremen getroffen und schon fünf Tore auf seinem Konto. Niclas Füllkrug immerhin zwei. Dass die Zukunft des Nationalspielers weiterhin ungeklärt ist, spielt für Ole Werner keine Rolle, er plant einfach mit ihm. Das gilt natürlich auch für Naby Keita. Der Toptransfer vom FC Liverpool musste sich im Zillertal zwar mit der Zuschauerrolle begnügen, wurde aber so gut wie möglich schon integriert, verfolgte viele Einheiten vom Spielfeldrand aus, wurde auch bei längeren Ansprachen des Trainers auf dem Platz dazu gerufen. Werner hofft, dass Keita nur die ersten drei Pflichtspiele verpasst und noch vor der Länderspielpause im September einsatzfähig sein wird. Eine knifflige Geschichte, denn das Risiko eines Rückschlags ist gerade bei Adduktorenverletzungen sehr hoch.

Werder Bremen fehlen weiterhin oft das Tempo und das Durchsetzungsvermögen, um gefährlich vor das Tor zu kommen

Das Mittelfeld muss also vorerst ohne Keita funktionieren. Und da haben sich die Schwierigkeiten aus der Rückrunde wahrlich nicht in Luft aufgelöst. Es fehlen beim SV Werder Bremen weiterhin oft das Tempo und das Durchsetzungsvermögen, um gefährlich vor das Tor zu kommen. Da ist also noch ordentlich Luft nach oben. Die nötige Kondition dafür sollten Bittencourt und Co. aber haben. Denn es wurde in dieser Vorbereitung augenscheinlich noch mehr Gas gegeben als vor einem Jahr. Geht das nicht zu Lasten von zu vielen muskulären Problemen, ist das ein guter Plan. Denn so lassen sich möglicherweise Qualitätsunterschiede zur Konkurrenz vermindern und wie in der vergangenen Hinrunde wieder späte Siege einfahren. Noch besser wäre freilich eine Kombination mit Neuzugängen, die den Kader verstärken. Daran wird gerade intensiv gearbeitet – und vielleicht kann dann Christian Groß schon in ein paar Tagen seiner Frau interessante Geschichten von neuen Kollegen berichten. (kni)