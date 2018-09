Käuper will vor Sahin stehen

Ole Käuper arbeitet an seinem Comeback und will wieder voll angreifen.

Bremen - Er war gerade erst wieder richtig fit geworden, dann stoppte ihn die nächste Verletzung. Doch Werder-Profi Ole Käuper ist auf dem Weg der Besserung und will wieder angreifen.

„Mir geht‘s gut“, sagt Käuper in einer Medienrunde am Freitag. Der 21-Jährige hatte sich vor drei Wochen eine Bänderverletzung zugezogen, fehlt noch mehrere Wochen. Dass Werder am letzten Tag des Transferfensters in Nuri Sahin einen weiteren Mittelfeldspieler verpflichtet hat, macht es für den gebürtigen Bremer nicht unbedingt leichter, sich demnächst in den Kader zurückzukämpfen. Ein Spieler mehr, den Käuper nun also verdrängen muss, wenn er wieder fit ist.



„Ich freue mich, so einen Spieler im Team zu haben. Nuri ist nicht der einzige Konkurrent, aber ich möchte eines Tages vor ihm stehen“, so Käuper, der seit der U9 für Werder spielt. Trainer Florian Kohfeldt baute in der Vergangenheit auf ein Dreier-Mittelfeld. Heißt: Sechs Spieler kämpfen um drei Startelf-Plätze. „Wir haben drei Position im Mittelfeld zu vergeben und ich kann jede spielen“, zeigt sich Käuper selbstbewusst: „Das habe ich schon in der Vorbereitung gezeigt“.

Quelle: DeichStube