Kohfeldt: „Käuper nicht in den Himmel loben“

Leverkusen - Es war schon ein ganz besonderes Bundesliga-Debüt von Ole Käuper, denn mit dem Mann aus der U23 hatte niemand in der Werder-Startelf von Leverkusen gerechnet.

„Ich denke, er war selbst ein bisschen überrascht“, meinte Teamkollege Thomas Delaney und gestand: „Er ist erst 20 – ich weiß nicht, was ich in seiner Situation getan hätte. Ich finde, er hat es ganz gut gemacht.“

So sah es auch Coach Florian Kohfeldt, der allerdings etwas differenzierte: „Ole hat das gut gemacht. Wir müssen ihn aber nicht in den Himmel loben. Es waren auch zwei, drei Szenen dabei, die mit Bundesliga nicht so viel zu tun hatten. Das werden wir besprechen.“

Und noch etwas wird besprochen: Käuper soll näher an die Profis heranrücken, spätestens zur Rückrunde fest zum Kader gehören – als Backup für Philipp Bargfrede, so wie in Leverkusen.

Quelle: DeichStube