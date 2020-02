Ole Käuper wohl schwer am Knie verletzt

Jetzt geht die Verletzungsmisere des SV Werder Bremen sogar bei den verliehenen Spielern weiter: Ole Käuper, aktuell bei Drittligist FC Carl Zeiss Jena, hat sich womöglich eine schwere Knieverletzung zugezogen.

Bei der 0:2-Niederlage des Tabellenletzten am Samstag gegen den SV Meppen verdrehte sich Ole Käuper ohne Einwirkung des Gegners das linke Knie. Der 23-Jährige wurde mit einer Trage vom Platz gebracht und verließ später auf Krücken und mit Schiene ums Bein das Stadion. Erste Diagnose aus dem Krankenhaus: Verdrehtrauma des Kniegelenks. Am Montag soll eine weitere Untersuchung Klarheit über die Schwere der Verletzung bringen.

Werder Bremen: Nächster Rückschlag für Leihspieler Ole Käuper

Käuper droht ein weiterer herber Rückschlag in seiner noch jungen Karriere. Wegen unterschiedlicher Verletzungen an Fuß und Sprunggelenk war der Mittelfeldspieler schon früher lange ausgefallen, außerdem verscherzte er es sich schon mehrfach mit seinen Trainern. Eine Leihe zum Zweitligisten Erzgebirge Aue wurde vorzeitig abgebrochen, auch bei Carl Zeiss Jena wurde er wegen Fehlverhaltens zeitweise in die zweite Mannschaft versetzt.

Werder-Sportchef Frank Baumann zählte Leihspieler Ole Käuper (Vertrag bei Werder Bremen bis 2021) öffentlich an, die Karriere des Talents stand am Scheideweg. Nach einem Trainerwechsel im Herbst 2019 bekam Käuper eine letzte Chance in Jena. Seitdem kommt er regelmäßig zum Einsatz, bestritt insgesamt in dieser Drittliga-Saison 21 Spiele und erzielte drei Tore für den abstiegsbedrohten Ostclub. Durch die Verletzung ist Käuper jetzt wohl erst mal wieder außen vor. (han)

